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Хотите картофель размером с кулак? Подсыпьте в лунку это удобрение

3:21
Садоводство

Выращивание картофеля — дело привычное для многих дачников, но не всегда удаётся получить крупные и ровные клубни. Часто урожай получается мелким, а кусты — слабыми. Но опытные огородники знают один секрет: правильная подготовка лунок перед посадкой значительно влияет на размер клубней. Всего одна добавка в почву может увеличить урожай на 30%!

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Сульфат аммония — залог крупного урожая

Одним из самых эффективных удобрений для картофеля является сульфат аммония. Он содержит азот и серу — важные элементы для роста растений. Азот способствует наращиванию зелёной массы, а сера улучшает усвоение питательных веществ.

Как применять:

  • В каждую лунку при посадке добавляют 1 чайную ложку сульфата аммония.
  • Важно хорошо перемешать удобрение с почвой, чтобы не повредить корни растения.

Этот простой шаг помогает клубням формироваться крупными, крепкими и без пустот внутри.

Зола — натуральное удобрение для картофеля

Древесная зола — одно из самых доступных и полезных удобрений. Она содержит калий, кальций и фосфор, которые способствуют правильному развитию клубней.

Как применять:

  • В каждую лунку при посадке добавляют по 1 столовой ложке золы.
  • Можно смешать золу с небольшим количеством почвы, чтобы она равномерно распределялась.

Кроме питания, зола снижает кислотность почвы и помогает защитить клубни от вредителей.

Горчичный жмых — двойная польза для картофеля

Ещё один интересный метод — добавление в лунку горчичного жмыха. Он не только удобряет почву, но и защищает картофель от вредителей, таких как проволочник.

Как применять:

  • В каждую лунку кладут по 1 горсти горчичного жмыха.
  • Это природное средство не только питает растения, но и снижает риск заражения болезнями.

Компост — источник питательных веществ

Для получения крупных клубней важно, чтобы почва была рыхлой и плодородной. Если земля истощена, то картофель будет мелким. Лучшее органическое удобрение — перепревший компост.

Как применять:

  • В каждую лунку кладут по небольшому количеству компоста (примерно 1 горсть).
  • Это поможет улучшить структуру почвы и обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами.

Ошибки, которых стоит избегать

Чтобы не испортить урожай, важно помнить несколько правил:

  1. Не добавлять свежий навоз — он может сжечь корни и вызвать загнивание клубней.
  2. Не использовать слишком много удобрений — избыток питательных веществ может привести к наращиванию ботвы в ущерб клубням.
  3. Не сажать картофель в тяжёлую глинистую почву без разрыхлителей — клубням будет сложно развиваться.

Добавляя в лунку перед посадкой сульфат аммония, золу, горчичный жмых или компост, можно значительно увеличить урожай картофеля. Эти простые и доступные методы помогут вырастить крупные, ровные клубни без химии и лишних затрат. Главное — не забывать про правильный уход за растениями в течение сезона.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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