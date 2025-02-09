Хотите картофель размером с кулак? Подсыпьте в лунку это удобрение

Выращивание картофеля — дело привычное для многих дачников, но не всегда удаётся получить крупные и ровные клубни. Часто урожай получается мелким, а кусты — слабыми. Но опытные огородники знают один секрет: правильная подготовка лунок перед посадкой значительно влияет на размер клубней. Всего одна добавка в почву может увеличить урожай на 30%!
Одним из самых эффективных удобрений для картофеля является сульфат аммония. Он содержит азот и серу — важные элементы для роста растений. Азот способствует наращиванию зелёной массы, а сера улучшает усвоение питательных веществ.
Как применять:
Этот простой шаг помогает клубням формироваться крупными, крепкими и без пустот внутри.
Древесная зола — одно из самых доступных и полезных удобрений. Она содержит калий, кальций и фосфор, которые способствуют правильному развитию клубней.
Как применять:
Кроме питания, зола снижает кислотность почвы и помогает защитить клубни от вредителей.
Ещё один интересный метод — добавление в лунку горчичного жмыха. Он не только удобряет почву, но и защищает картофель от вредителей, таких как проволочник.
Как применять:
Для получения крупных клубней важно, чтобы почва была рыхлой и плодородной. Если земля истощена, то картофель будет мелким. Лучшее органическое удобрение — перепревший компост.
Как применять:
Чтобы не испортить урожай, важно помнить несколько правил:
Добавляя в лунку перед посадкой сульфат аммония, золу, горчичный жмых или компост, можно значительно увеличить урожай картофеля. Эти простые и доступные методы помогут вырастить крупные, ровные клубни без химии и лишних затрат. Главное — не забывать про правильный уход за растениями в течение сезона.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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