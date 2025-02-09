Март и апрель — решающее время для яблонь: рассказываем, как защитить урожай от болезней

Весна не за горами, и садоводы уже готовятся к уходу за своими яблонями. Чтобы деревья радовали обильным урожаем, важно своевременно проводить обработки против болезней и вредителей.
Ранней весной, когда почки еще не начали распускаться, рекомендуется опрыскать яблони 3%-ным раствором бордоской жидкости. Если осенью вы уже использовали этот препарат, весной можно применить 3%-ный раствор железного купороса. Чередование препаратов помогает избежать привыкания возбудителей болезней.
Когда почки начинают розоветь, но еще не раскрылись, проводят вторую обработку. В этот период важно использовать более щадящие средства, чтобы не повредить молодые листья. Подойдет 1%-ный раствор медного купороса или другие фунгициды, предназначенные для этого этапа.
Погодные условия: проводите опрыскивание в сухую, безветренную погоду, предпочтительно утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.
Регулярность: соблюдайте график обработок и не пропускайте этапы, так как это снижает эффективность защиты.
Безопасность: используйте средства индивидуальной защиты при работе с химическими препаратами и строго следуйте инструкциям на упаковке.
Своевременные и правильные обработки помогут сохранить здоровье ваших яблонь и обеспечить богатый урожай в будущем.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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