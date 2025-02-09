Март и апрель — решающее время для яблонь: рассказываем, как защитить урожай от болезней

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна не за горами, и садоводы уже готовятся к уходу за своими яблонями. Чтобы деревья радовали обильным урожаем, важно своевременно проводить обработки против болезней и вредителей.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Первая обработка: до пробуждения почек

Ранней весной, когда почки еще не начали распускаться, рекомендуется опрыскать яблони 3%-ным раствором бордоской жидкости. Если осенью вы уже использовали этот препарат, весной можно применить 3%-ный раствор железного купороса. Чередование препаратов помогает избежать привыкания возбудителей болезней.

Вторая обработка: стадия "розового бутона"

Когда почки начинают розоветь, но еще не раскрылись, проводят вторую обработку. В этот период важно использовать более щадящие средства, чтобы не повредить молодые листья. Подойдет 1%-ный раствор медного купороса или другие фунгициды, предназначенные для этого этапа.

Общие рекомендации

Погодные условия: проводите опрыскивание в сухую, безветренную погоду, предпочтительно утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Регулярность: соблюдайте график обработок и не пропускайте этапы, так как это снижает эффективность защиты.

Безопасность: используйте средства индивидуальной защиты при работе с химическими препаратами и строго следуйте инструкциям на упаковке.

Своевременные и правильные обработки помогут сохранить здоровье ваших яблонь и обеспечить богатый урожай в будущем.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

