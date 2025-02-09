Шашлыки, лето, свежий воздух — и ни одного комара: посадите эти растения и наслаждайтесь отдыхом

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Устали от назойливых комаров, портящих летние вечера? Оказывается, природа сама предлагает эффективные решения. Некоторые растения обладают свойством отпугивать этих надоедливых насекомых. Посадив их на своем участке, вы сможете наслаждаться отдыхом без укусов.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

Пижма

Пижма не только украшает зону отдыха, но и отпугивает комаров и клещей. Существует множество декоративных сортов этого растения, которые прекрасно впишутся в ландшафт вашего сада.

Бархатцы

Эти скромные на первый взгляд цветы обладают мощным эффектом против комаров. Посадив бархатцы на участке, вы создадите естественный барьер от насекомых и добавите ярких красок в свой сад.

Шалфей

Шалфей не только отпугивает комаров, но и пригодится на кухне. Его ароматные листья можно использовать для приготовления полезных и ароматных напитков, а также в лечебных целях.

Лаванда

Лаванда известна своим приятным ароматом, который не по душе комарам. Посадите ее вдоль дорожек или рядом с местами отдыха, и насекомые будут обходить ваш участок стороной.

Мелисса лимонная

Сильный лимонный аромат мелиссы напоминает средство от комаров под названием цитронелла. Она содержит вещества, которые эффективно отпугивают насекомых. Мелиссу можно выращивать как в саду, так и на балконе.

Базилик

Базилик не только придаст пикантности вашим блюдам, но и поможет в борьбе с комарами. Его насыщенный аромат действует на насекомых отпугивающе. Выращивайте базилик в горшках или на грядках рядом с зоной отдыха.

Кошачья мята (котовник)

Кошачья мята содержит непеталактон — вещество, отпугивающее комаров и тараканов. Интересно, что этот запах в 10 раз эффективнее для отпугивания комаров, чем некоторые химические репелленты.

Мята

Мята освежает не только напитки, но и воздух вокруг. Ее аромат отпугивает комаров, создавая комфортную атмосферу на вашем участке. Посадите мяту в горшках или на клумбах, и наслаждайтесь летними вечерами без назойливых насекомых.

Розмарин

Розмарин — это не только пряность для ваших блюд, но и эффективное средство против комаров. Его сильный аромат отпугивает насекомых. Выращивайте розмарин в горшках или на грядках, и комары будут держаться подальше.

Бархатцы

Бархатцы выделяют специфический запах, который не нравится комарам. Посадите их вокруг зоны отдыха или вдоль дорожек, и вы создадите естественный барьер от насекомых.

Выбирая эти растения для своего сада, вы не только украсите участок, но и создадите естественную защиту от комаров. Наслаждайтесь летними вечерами без назойливых насекомых!

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

