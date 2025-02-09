Не хотите возиться с баклажанами? Выбирайте эти три сорта – минимум хлопот, максимум урожая

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор подходящих сортов баклажанов для рассады — залог обильного урожая. Рассмотрим три сорта, которые приятно удивят даже опытных огородников.

Фото: flickr.com by See-ming Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Баклажаны

Для барбекю F1

Этот среднеспелый гибрид начинает плодоносить на 115-120 день после всходов, а сбор урожая возможен до конца сентября. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию и другим заболеваниям, не требует особого ухода. Как следует из названия, плоды идеально подходят для приготовления на открытом огне.

Виталик F1

Первый урожай этого сорта можно собирать уже через 65-70 дней после посадки, а вторая волна плодоношения приходится на конец августа. Плоды имеют белый цвет с фиолетовыми прожилками, мякоть практически без семян. Отличный выбор для запекания в духовке.

Хулиган F1

Раннеспелый и высокоурожайный гибрид с нежной мякотью и небольшим количеством семян. Обладает стойким иммунитетом, неприхотлив к погодным условиям и плодоносит до самых заморозков.

Выбирая эти сорта для рассады, вы обеспечите себя качественными баклажанами, которые порадуют своим вкусом и урожайностью.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

