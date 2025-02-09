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Не хотите возиться с баклажанами? Выбирайте эти три сорта – минимум хлопот, максимум урожая

1:19
Садоводство

Выбор подходящих сортов баклажанов для рассады — залог обильного урожая. Рассмотрим три сорта, которые приятно удивят даже опытных огородников.

Баклажаны
Фото: flickr.com by See-ming Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Баклажаны

Для барбекю F1

Этот среднеспелый гибрид начинает плодоносить на 115-120 день после всходов, а сбор урожая возможен до конца сентября. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию и другим заболеваниям, не требует особого ухода. Как следует из названия, плоды идеально подходят для приготовления на открытом огне.

Виталик F1

Первый урожай этого сорта можно собирать уже через 65-70 дней после посадки, а вторая волна плодоношения приходится на конец августа. Плоды имеют белый цвет с фиолетовыми прожилками, мякоть практически без семян. Отличный выбор для запекания в духовке.

Хулиган F1

Раннеспелый и высокоурожайный гибрид с нежной мякотью и небольшим количеством семян. Обладает стойким иммунитетом, неприхотлив к погодным условиям и плодоносит до самых заморозков.

Выбирая эти сорта для рассады, вы обеспечите себя качественными баклажанами, которые порадуют своим вкусом и урожайностью.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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