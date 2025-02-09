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Пока соседи травят сад химией, вы легко избавитесь от тли безопасным способом

1:18
Садоводство

Весенняя обработка плодовых деревьев от тли — залог здорового сада и богатого урожая. Опытные садоводы рекомендуют начинать борьбу с тлей ранней весной, при температуре воздуха от 5 до 10 градусов Цельсия. Проведение обработки в сухую и безветренную погоду повышает её эффективность.

Весенние цветы
Фото: unsplash.com by Ashley Bean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Весенние цветы

Народные средства против тли

Среди популярных народных методов борьбы с тлей выделяются чесночный настой и настой одуванчика.

  • Чесночный настой: возьмите 100 граммов измельчённого чеснока и залейте его 1 литром воды. Настаивайте смесь в течение суток, затем доведите до кипения и варите 15–20 минут. Полученный отвар процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Этим раствором опрыскивайте деревья и кустарники.

  • Настой одуванчика: соберите 500 граммов свежих одуванчиков и залейте их 10 литрами воды. Оставьте на 2–3 дня, периодически помешивая. После настаивания процедите раствор через марлю и используйте для опрыскивания растений.

Регулярное применение этих настоев поможет защитить ваш сад от тли без использования химических препаратов.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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