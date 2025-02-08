Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы лук-севок не пошёл в стрелку и порадовал обильным урожаем, важно соблюдать определённые правила ухода. Прежде всего, выбирайте рыхлую, плодородную и хорошо увлажнённую почву для посадки. Регулярный полив играет ключевую роль в предотвращении стрелкования.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Особенно эффективен полив раствором перекиси водорода, который легко приготовить, растворив 1 часть перекиси в 10 частях воды. Такую подкормку рекомендуется вносить раз в неделю, не забывая при этом о регулярном поливе чистой водой.

Неправильные условия хранения севка могут привести к его преждевременному прорастанию и последующему стрелкованию. Храните посадочный материал в сухом, прохладном месте, избегая повышенной температуры и влажности. Перед посадкой полезно прогреть севок при температуре около 40°C, что поможет снизить риск образования стрелок.

Размер луковиц также имеет значение: мелкий севок (до 30 мм) менее подвержен стрелкованию. Ранние сроки посадки в холодную почву могут спровоцировать выброс цветоносов, поэтому сажайте лук, когда земля прогреется до 12°C. Недостаток влаги является стрессом для растения и может привести к стрелкованию, поэтому обеспечьте регулярный полив.

Если, несмотря на все усилия, лук начал выпускать стрелки, их следует немедленно удалить, обломав на высоте 1-2 см от верхнего листа. Срезанные цветоносы можно использовать в кулинарии или для заготовок.

Выбор устойчивых к стрелкованию сортов, таких как "Ледокол", "Ред Барон", "Штутгартер Ризен", "Элан" и "Радар", также поможет избежать этой проблемы и получить богатый урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

