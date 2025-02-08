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Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

1:54
Садоводство

Чтобы лук-севок не пошёл в стрелку и порадовал обильным урожаем, важно соблюдать определённые правила ухода. Прежде всего, выбирайте рыхлую, плодородную и хорошо увлажнённую почву для посадки. Регулярный полив играет ключевую роль в предотвращении стрелкования.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Особенно эффективен полив раствором перекиси водорода, который легко приготовить, растворив 1 часть перекиси в 10 частях воды. Такую подкормку рекомендуется вносить раз в неделю, не забывая при этом о регулярном поливе чистой водой.

Неправильные условия хранения севка могут привести к его преждевременному прорастанию и последующему стрелкованию. Храните посадочный материал в сухом, прохладном месте, избегая повышенной температуры и влажности. Перед посадкой полезно прогреть севок при температуре около 40°C, что поможет снизить риск образования стрелок.

Размер луковиц также имеет значение: мелкий севок (до 30 мм) менее подвержен стрелкованию. Ранние сроки посадки в холодную почву могут спровоцировать выброс цветоносов, поэтому сажайте лук, когда земля прогреется до 12°C. Недостаток влаги является стрессом для растения и может привести к стрелкованию, поэтому обеспечьте регулярный полив.

Если, несмотря на все усилия, лук начал выпускать стрелки, их следует немедленно удалить, обломав на высоте 1-2 см от верхнего листа. Срезанные цветоносы можно использовать в кулинарии или для заготовок.

Выбор устойчивых к стрелкованию сортов, таких как "Ледокол", "Ред Барон", "Штутгартер Ризен", "Элан" и "Радар", также поможет избежать этой проблемы и получить богатый урожай.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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