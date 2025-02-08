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Кто-то копает, кто-то сажает, а кто-то уже собирает урожай — как не опоздать с посадкой картофеля

2:37
Садоводство

Хотите получить богатый урожай картофеля? Всё начинается с правильной подготовки клубней. За несколько недель до посадки их нужно достать из хранилища, перебрать и оставить в тёплом, светлом месте для проращивания. Этот простой шаг ускорит появление всходов и обеспечит дружный рост растений.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Подготовка клубней

Перед посадкой стоит внимательно осмотреть картофель: отобрать крепкие, здоровые клубни без повреждений и признаков болезней. Если клубни крупные, их можно разрезать, но делать это следует не менее чем за неделю до посадки, чтобы срезы успели подсохнуть и не загнили в земле.

Полезно обработать посадочный материал — например, замочить клубни в зольном растворе или слабом растворе марганцовки. Это помогает защитить картофель от грибковых инфекций и ускоряет рост.

Почва для картофеля

Картофель лучше всего растёт на лёгких, рыхлых почвах с хорошим дренажем. Осенью участок желательно перекопать и внести органические удобрения, чтобы почва стала более плодородной. Весной перед посадкой достаточно разрыхлить землю, убрав крупные комья и остатки сорняков.

Важно следить за кислотностью почвы — если она повышенная, можно добавить древесную золу или известь, чтобы создать более благоприятные условия для роста картофеля.

Подкормки и уход

Для того чтобы картофель дал хороший урожай, важно не только правильно посадить, но и своевременно подкармливать растения. В начале роста полезны удобрения с азотом, но ближе к цветению стоит перейти на калийные и фосфорные подкормки — они способствуют формированию крупных клубней.

Окучивание играет не менее важную роль — оно защищает всходы от заморозков, помогает удерживать влагу в почве и стимулирует развитие дополнительных корней. Окучивать картофель лучше всего после дождя или полива, когда почва влажная и рыхлая.

Защита от вредителей

Главный враг картофеля — колорадский жук. Для борьбы с ним можно использовать ручной сбор, высаживание рядом с картофелем растений-репеллентов (например, календулы или чеснока) или натуральные настои. Также стоит помнить о профилактике фитофтороза — в дождливую погоду посадки нужно проветривать, не допуская загущения кустов.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить крепкие, здоровые растения и собрать богатый урожай картофеля!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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