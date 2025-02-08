Не спешите выбрасывать косточку персика — из неё может вырасти дерево

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание персикового дерева из косточки — задача, которая может показаться сложной, но на самом деле это вполне осуществимо даже для начинающих садоводов. Соблюдая определенные шаги, вы сможете вырастить полноценное дерево и наслаждаться его плодами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ персики

Выбор и подготовка косточки

Начните с выбора спелого персика, подходящего для вашего климатического региона. Аккуратно извлеките косточку, очистите ее от мякоти и дайте высохнуть на воздухе в течение 1-2 дней, чтобы предотвратить появление плесени.

Стратификация: имитация зимы

Для успешного прорастания семени необходимо провести стратификацию — процесс, имитирующий зимние условия. Поместите высушенную косточку в контейнер с слегка увлажненным торфом или бумажным полотенцем, затем запечатайте и уберите в холодильник на 8-10 недель. Это поможет семени подготовиться к прорастанию.

Посадка и уход за саженцем

После стратификации наполните небольшой горшок качественной почвой, сделайте углубление около 2,5 см и посадите семя, оставив его верхнюю часть над поверхностью. Поставьте горшок в теплое, солнечное место, поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной.

Через несколько недель должно появиться проросток. Когда он окрепнет и достигнет нескольких сантиметров в высоту, пересадите его в более просторный горшок или в открытый грунт на участке с хорошим дренажем и достаточным солнечным освещением.

Дальнейший уход и терпение

Регулярно поливайте молодое дерево, особенно в засушливые периоды, вносите сбалансированные удобрения весной и проводите обрезку для формирования кроны. Имейте в виду, что до появления первых плодов может пройти несколько лет, но результат стоит затраченных усилий.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

