Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
58-летняя Татьяна Овсиенко раскрыла секрет стройности
Орбан заявил о давлении США на Венгрию при президентстве Байдена
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Жена Олега Стриженова раскрыла причину, почему артист оказался в больнице
Паркет, массив или инженерная доска? Плюсы и минусы популярных покрытий
Устали от жирных пятен? Эти способы точно помогут!
Забудьте о вросших волосах навсегда: эти методы избавят вас от мучений
Землетрясения в туристический сезон: Эгейское море в преддверии сейсмической активности
Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* предложили использовать для детского дома

Не спешите выбрасывать косточку персика — из неё может вырасти дерево

1:59
Садоводство

Выращивание персикового дерева из косточки — задача, которая может показаться сложной, но на самом деле это вполне осуществимо даже для начинающих садоводов. Соблюдая определенные шаги, вы сможете вырастить полноценное дерево и наслаждаться его плодами.

персики
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
персики

Выбор и подготовка косточки

Начните с выбора спелого персика, подходящего для вашего климатического региона. Аккуратно извлеките косточку, очистите ее от мякоти и дайте высохнуть на воздухе в течение 1-2 дней, чтобы предотвратить появление плесени.

Стратификация: имитация зимы

Для успешного прорастания семени необходимо провести стратификацию — процесс, имитирующий зимние условия. Поместите высушенную косточку в контейнер с слегка увлажненным торфом или бумажным полотенцем, затем запечатайте и уберите в холодильник на 8-10 недель. Это поможет семени подготовиться к прорастанию.

Посадка и уход за саженцем

После стратификации наполните небольшой горшок качественной почвой, сделайте углубление около 2,5 см и посадите семя, оставив его верхнюю часть над поверхностью. Поставьте горшок в теплое, солнечное место, поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной.

Через несколько недель должно появиться проросток. Когда он окрепнет и достигнет нескольких сантиметров в высоту, пересадите его в более просторный горшок или в открытый грунт на участке с хорошим дренажем и достаточным солнечным освещением.

Дальнейший уход и терпение

Регулярно поливайте молодое дерево, особенно в засушливые периоды, вносите сбалансированные удобрения весной и проводите обрезку для формирования кроны. Имейте в виду, что до появления первых плодов может пройти несколько лет, но результат стоит затраченных усилий.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Зарубежный
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай
Садоводство, цветоводство
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Орбан заявил о давлении США на Венгрию при президентстве Байдена
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Жена Олега Стриженова раскрыла причину, почему артист оказался в больнице
Паркет, массив или инженерная доска? Плюсы и минусы популярных покрытий
Устали от жирных пятен? Эти способы точно помогут!
Забудьте о вросших волосах навсегда: эти методы избавят вас от мучений
Землетрясения в туристический сезон: Эгейское море в преддверии сейсмической активности
Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* предложили использовать для детского дома
Кольцевые перекрёстки нового типа: почему автомобилисты не в восторге
Здоровое питание стало простым: удивительный гарнир из картофеля, который поддержит ваше сердце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.