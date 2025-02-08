Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто входит в группу риска по сахарному диабету второго типа
Единственный секретный ингредиент для запечённого мяса: теперь только так, и без масла
Арктика с сюрпризами — к полярникам они иногда заглядывают
Туризм для здоровья — почему он становится всё популярнее в Белоруссии
Маскируем целлюлит с помощью одежды: секреты, которые знают только стилисты
Александр Васильев раскритиковал город Лондон
Сплит-тренировки для девушек: максимум результата без лишней усталости
Россия удерживает позиции второго по величине экспортера удобрений в США
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Эти растения лучше не держать дома: что говорят верования

3:07
Садоводство

Согласно фэншуй и народным верованиям, растения обладают особой энергетикой, которая способна влиять на атмосферу в доме, настроение и даже судьбу его обитателей. Одни цветы и деревца привлекают гармонию, любовь и процветание, а другие — могут стать причиной конфликтов, болезней и неудач.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Какие растения считаются нежелательными для дома и почему?

Кактусы

Кактусы обладают защитной энергией, которая помогает отражать негатив. Однако их колючки символизируют агрессию и могут провоцировать раздражительность, одиночество и ссоры в семье. Особенно не стоит держать кактусы в спальне и на рабочем месте, чтобы избежать напряженной атмосферы.

Суккуленты

Эти растения славятся своей способностью выживать в самых суровых условиях, что отражается и на их энергетике. Считается, что суккуленты делают людей замкнутыми, жесткими и эмоционально холодными. Их не рекомендуется размещать в гостиной и на кухне, где собирается вся семья.

Папоротники

Папоротники известны своей способностью очищать воздух, но при этом, по некоторым поверьям, они впитывают не только вредные вещества, но и положительную энергию. Это может привести к упадку сил, апатии и усталости у домочадцев. Особенно не стоит размещать папоротник в детской и ванной комнате.

Юкка

Юкка излучает мощную доминирующую энергетику. Она может усиливать уверенность и решительность, но вместе с тем провоцировать конкуренцию, споры и конфликты между членами семьи. Особенно не рекомендуется ставить юкку в спальне или рабочем кабинете, где важны спокойствие и сосредоточенность.

Молочай

Этот цветок считается растением с противоречивой энергетикой. С одной стороны, он способен отпугивать злых духов, а с другой — приносить болезни и несчастья. Его сок ядовит, и контакт с ним может вызвать аллергические реакции. Лучше не держать молочай в спальне и на балконе, чтобы не привлекать негатив.

Как нейтрализовать негативную энергетику растений?

Если в вашем доме уже есть одно из перечисленных растений, не спешите от него избавляться. Существуют способы минимизировать его потенциально негативное влияние:

  • Переместите растение в другое место. Например, кактус можно поставить на подоконник, а юкку — в коридор.
  • Сочетайте с позитивными растениями. Рядом с "опасным" цветком можно поставить гармонизирующее растение: например, с кактусом — розу, с суккулентом — фиалку, с папоротником — орхидею.
  • Заботьтесь о растении с любовью. Поливайте, подкармливайте, обрезайте листья и даже говорите цветку добрые слова — это поможет изменить его энергетику и сделать его союзником.

Какими бы ни были суеверия, главное — ваш комфорт. Если растение приносит вам радость, ухаживайте за ним, и оно ответит вам взаимностью!

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Гороскопы и предсказания
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы Аудио 
5 советских вещей, которые снова в моде – не выбрасывайте их
Недвижимость
5 советских вещей, которые снова в моде – не выбрасывайте их Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Александр Васильев раскритиковал город Лондон
Сплит-тренировки для девушек: максимум результата без лишней усталости
Россия удерживает позиции второго по величине экспортера удобрений в США
Эти растения лучше не держать дома: что говорят верования
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Привычный тюнинг, который может оставить вас без прав — неожиданное предупреждение ГИБДД
Бефстроганов — легендарное блюдо русской кухни, которое легко приготовить дома
90% людей выбирают диван неправильно! Вот что нужно знать перед покупкой
Не оправдал ожиданий — впечатления россиянки о жизни в Израиле
Тонкие приёмы, чтобы выглядеть невероятно сексуально без откровенных нарядов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.