Комнатные растения чахнут зимой? Достаточно этого раствора

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения украшают дом, пока выглядят свежими и здоровыми. Но зимой они часто начинают терять свою привлекательность, даже если получают достаточно влаги. Основные причины — сухой воздух, недостаток солнечного света и несоответствующая температура.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Опрыскивание цветов

Чтобы поддержать цветы в холодное время года, опытные садоводы используют неожиданные средства, например, аптечные препараты. Одним из самых популярных является йод — он занимает далеко не последнее место в списке натуральных стимуляторов роста.

Как приготовить удобрение с йодом?

При работе с йодом важно соблюдать осторожность: его переизбыток может повредить корни, но и нехватка этого элемента сказывается на росте растений.

Для приготовления удобрения понадобится:

1 литр чистой, отстоявшейся или отфильтрованной воды;

2 капли обычного аптечного йода.

Смешав компоненты, раствор используют для полива, но только по влажной почве — это защитит корневую систему от ожогов. Оптимальный интервал между подкормками — раз в три недели.

Что дает йодная подкормка?

Этот простой раствор стимулирует рост и способствует активному цветению. Особенно хорошо на йод реагирует герань — вскоре после обработки она покрывается пышными бутонами.

Важно помнить: если применять йод, другие удобрения лучше исключить, чтобы избежать передозировки питательных веществ, которая может привести к гибели растения.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

