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Втулка от туалетной бумаги — неожиданная находка для дачников: раскрываем 9 способов её использования

2:38
Садоводство

Вы удивитесь, но обычная втулка от туалетной бумаги может стать незаменимым помощником в вашем саду и огороде. Вместо того чтобы выбрасывать эти картонные трубочки, используйте их с пользой для растений.

Туалетная бумага
Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туалетная бумага

1. Самодельные горшочки для рассады

Втулки идеально подходят для создания биоразлагаемых горшочков. Просто поставьте их в пластиковый контейнер, заполните почвой и посейте семена. Когда рассада подрастет, пересадите ее в грунт вместе с втулкой — это минимизирует стресс для растений и защитит корни.

2. Защита молодых саженцев

Молодые растения часто страдают от вредителей и неблагоприятных условий. Наденьте втулку на стебель саженца, слегка углубив ее в почву. Это создаст барьер от насекомых и поддержит растение в вертикальном положении.

3. Организация хранения садовых инструментов

Маленькие инструменты и перчатки часто теряются. Разрежьте втулки вдоль и прикрепите их к стене в сарае или гараже. Теперь у вас есть удобные держатели для мелочей.

4. Маркеры для грядок

Чтобы не перепутать посевы, используйте втулки как маркеры. Напишите название культуры на втулке и установите ее на соответствующей грядке.

5. Разжигание костра или гриля

Втулки отлично подходят для розжига. Наполните их сухими листьями или опилками, и у вас получится эффективный и экологичный способ развести огонь.

6. Хранение семян

Собранные семена можно хранить во втулках, завернув их в бумагу и поместив внутрь. Это защитит их от влаги и света.

7. Поддержка для вьющихся растений

Втулки можно использовать как временную опору для молодых вьющихся растений, направляя их рост в нужную сторону.

8. Организация кабелей и шлангов

Садовые шланги и электрические кабели часто путаются. Пропустите их через втулки, чтобы избежать спутывания и продлить срок службы.

9. Творческие поделки для сада

Втулки можно использовать для создания различных декоративных элементов: кормушек для птиц, мини-горшочков для суккулентов или даже садовых фигурок.

Не спешите выбрасывать втулки от туалетной бумаги. С их помощью можно не только сэкономить, но и внести вклад в экологию, повторно используя материалы в саду и огороде.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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