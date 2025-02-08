Втулка от туалетной бумаги — неожиданная находка для дачников: раскрываем 9 способов её использования

Вы удивитесь, но обычная втулка от туалетной бумаги может стать незаменимым помощником в вашем саду и огороде. Вместо того чтобы выбрасывать эти картонные трубочки, используйте их с пользой для растений.
Втулки идеально подходят для создания биоразлагаемых горшочков. Просто поставьте их в пластиковый контейнер, заполните почвой и посейте семена. Когда рассада подрастет, пересадите ее в грунт вместе с втулкой — это минимизирует стресс для растений и защитит корни.
Молодые растения часто страдают от вредителей и неблагоприятных условий. Наденьте втулку на стебель саженца, слегка углубив ее в почву. Это создаст барьер от насекомых и поддержит растение в вертикальном положении.
Маленькие инструменты и перчатки часто теряются. Разрежьте втулки вдоль и прикрепите их к стене в сарае или гараже. Теперь у вас есть удобные держатели для мелочей.
Чтобы не перепутать посевы, используйте втулки как маркеры. Напишите название культуры на втулке и установите ее на соответствующей грядке.
Втулки отлично подходят для розжига. Наполните их сухими листьями или опилками, и у вас получится эффективный и экологичный способ развести огонь.
Собранные семена можно хранить во втулках, завернув их в бумагу и поместив внутрь. Это защитит их от влаги и света.
Втулки можно использовать как временную опору для молодых вьющихся растений, направляя их рост в нужную сторону.
Садовые шланги и электрические кабели часто путаются. Пропустите их через втулки, чтобы избежать спутывания и продлить срок службы.
Втулки можно использовать для создания различных декоративных элементов: кормушек для птиц, мини-горшочков для суккулентов или даже садовых фигурок.
Не спешите выбрасывать втулки от туалетной бумаги. С их помощью можно не только сэкономить, но и внести вклад в экологию, повторно используя материалы в саду и огороде.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях.
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