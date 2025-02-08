Посадил цветочек — получил срок: какие растения могут подвести под статью

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда любовь к растениям может привести к неожиданным последствиям. Многие садоводы, не подозревая об опасности, выращивают декоративные растения, которые на самом деле запрещены законом. В этой статье мы расскажем о таких растениях и предложим безопасные альтернативы.

Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-red-petaled-flower-3JcFnHLSMP8 by Cora Ortiz chichay0309, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мак

Эфедра двухколосковая

Эфедра двухколосковая (Ephedra distachya), известная также как хвойник или кузьмичова трава — вечнозеленый кустарник высотой 30-50 см. Его мелкие чешуйчатые листья и ярко-красные плоды придают растению необычный вид. Однако все части эфедры содержат алкалоид эфедрин, признанный наркотическим веществом, что делает выращивание этого растения незаконным.

Безопасная альтернатива: рассмотрите возможность посадки тамарикса или некоторых видов ракитника. Их оригинальная листва и декоративные качества не уступают эфедре, при этом они абсолютно легальны.

Мак снотворный

Мак снотворный (Papaver somniferum) — однолетнее растение высотой до 100 см с крупными цветками белого, лилового или красного цвета. Несмотря на привлекательный внешний вид, все части растения содержат опиаты, вызывающие сильное привыкание. Выращивание мака снотворного запрещено законом.

Безопасная альтернатива: для создания ярких акцентов в саду подойдут декоративные виды мака, не содержащие запрещенных веществ, например, мак восточный (Papaver orientale) или мак голостебельный (Papaver nudicaule).

Ипомея трехцветная

Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) — вьющееся растение с крупными небесно-голубыми цветками. Однако семена этого вида содержат психоактивные вещества, из-за чего его выращивание ограничено.

Безопасная альтернатива: вы можете заменить ипомею трехцветную на ипомею пурпурную (Ipomoea purpurea) или ипомею квамоклит (Ipomoea quamoclit), которые не содержат запрещенных компонентов и обладают схожими декоративными свойствами.

Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. Перед посадкой нового растения убедитесь в его легальном статусе, чтобы избежать неприятностей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

