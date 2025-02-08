Огородники в восторге: этот неожиданный ингредиент увеличивает урожай

Чтобы овощные культуры радовали обильным урожаем, их необходимо своевременно удобрять. В поисках эффективных и доступных подкормок дачники нередко прибегают к неожиданным методам — например, используют птичьи перья из старых подушек.

Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томаты, помидоры

Этот способ удобрения привлекает своей простотой и экономичностью: если у вас дома завалялись ненужные перьевые подушки, их можно пустить в дело абсолютно бесплатно.

Как применять перья в качестве удобрения?

Есть два проверенных способа:

Прямое внесение в почву

Достаточно просто извлечь наполнитель из подушки и распределить его по грядкам во время весенней или осенней перекопки. На 1 квадратный метр понадобится около 100 граммов перьев.

Настой для полива

Можно приготовить полезный настой: залейте 3 стакана перьев 10 литрами воды и оставьте в теплом месте на 10 дней. После настаивания жидкость используют для полива растений — это стимулирует их рост и укрепляет корневую систему.

Почему этот метод работает?

Скептики сомневаются в эффективности птичьих перьев как удобрения, однако сторонники метода уверены в обратном. Наполнитель перьевых подушек содержит азот, кремний и серу — элементы, которые улучшают состав почвы и способствуют её долгосрочному обогащению.

Такой способ подкормки не только экологичен, но и помогает сэкономить на покупке дорогостоящих удобрений. Если в доме завалялись старые подушки, не спешите их выбрасывать — они могут принести пользу вашему урожаю!

Уточнения

Перо — накожное роговое образование птиц и некоторых динозавров.

