Бабушка бы не одобрила: вот почему томатную ботву выбрасывать нельзя

Томатная ботва — это не просто отходы после сбора урожая. Её можно использовать с пользой для сада и дома. Однако важно помнить, что листья томатов содержат алкалоиды, такие как томатин и соланин, которые в больших количествах могут быть токсичны для человека. Поэтому при использовании ботвы следует соблюдать осторожность.
Тля — частый гость на наших растениях. Для борьбы с ней можно приготовить настой из томатных листьев:
Опрыскивайте поражённые растения, уделяя внимание нижней стороне листьев.
Чёрная пятнистость — распространённое заболевание роз. Настой из томатной ботвы может помочь в профилактике:
Хотя научных подтверждений эффективности этого метода нет, многие садоводы отмечают его пользу.
Здоровую томатную ботву можно добавлять в компостную кучу. Она обогатит компост питательными веществами. Однако если растения были поражены болезнями, лучше не использовать их в компосте.
Высушенные листья томатов можно использовать как мульчу для грядок. Это поможет сохранить влагу в почве и подавить рост сорняков.
Разложите свежую или высушенную ботву вокруг растений, чтобы отпугнуть некоторых вредителей, таких как капустная моль или морковная муха.
Настой из томатной ботвы можно использовать для подкормки растений:
Поливайте этим настоем растения под корень.
Свежие листья томатов обладают ярким ароматом. Разложите их в небольших мешочках и разместите в доме для придания свежего запаха.
В некоторых кухнях мира листья томатов используют как приправу. Однако из-за содержания алкалоидов следует употреблять их в небольших количествах и с осторожностью.
Используя томатную ботву, вы не только уменьшите количество отходов, но и получите дополнительную пользу для сада и дома.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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