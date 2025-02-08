Бабушка бы не одобрила: вот почему томатную ботву выбрасывать нельзя

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томатная ботва — это не просто отходы после сбора урожая. Её можно использовать с пользой для сада и дома. Однако важно помнить, что листья томатов содержат алкалоиды, такие как томатин и соланин, которые в больших количествах могут быть токсичны для человека. Поэтому при использовании ботвы следует соблюдать осторожность.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Натуральный инсектицид против тли

Тля — частый гость на наших растениях. Для борьбы с ней можно приготовить настой из томатных листьев:

Измельчите несколько горстей ботвы.

Залейте литром воды.

Настаивайте сутки.

Процедите и перелейте в пульверизатор.

Опрыскивайте поражённые растения, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Профилактика чёрной пятнистости на розах

Чёрная пятнистость — распространённое заболевание роз. Настой из томатной ботвы может помочь в профилактике:

Приготовьте настой по предыдущему рецепту.

Опрыскивайте розы, особенно в сырую погоду.

Хотя научных подтверждений эффективности этого метода нет, многие садоводы отмечают его пользу.

Компостирование

Здоровую томатную ботву можно добавлять в компостную кучу. Она обогатит компост питательными веществами. Однако если растения были поражены болезнями, лучше не использовать их в компосте.

Мульчирование

Высушенные листья томатов можно использовать как мульчу для грядок. Это поможет сохранить влагу в почве и подавить рост сорняков.

Отпугивание вредителей

Разложите свежую или высушенную ботву вокруг растений, чтобы отпугнуть некоторых вредителей, таких как капустная моль или морковная муха.

Настой для подкормки растений

Настой из томатной ботвы можно использовать для подкормки растений:

Залейте измельчённую ботву водой в соотношении 1:2.

Настаивайте 5-7 дней, периодически помешивая.

Процедите и разведите водой 1:10 перед использованием.

Поливайте этим настоем растения под корень.

Ароматизация помещений

Свежие листья томатов обладают ярким ароматом. Разложите их в небольших мешочках и разместите в доме для придания свежего запаха.

Кулинарное использование

В некоторых кухнях мира листья томатов используют как приправу. Однако из-за содержания алкалоидов следует употреблять их в небольших количествах и с осторожностью.

Используя томатную ботву, вы не только уменьшите количество отходов, но и получите дополнительную пользу для сада и дома.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

