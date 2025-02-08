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Комнатные цветы будут пышными, если добавить это средство из аптеки

1:54
Садоводство

Опытные цветоводы знают: чтобы комнатные растения были зелёными, пышными и цветущими, мало просто поливать их водой. Иногда им нужна дополнительная поддержка. Оказывается, два аптечных препарата могут стать настоящей находкой для ухода за цветами!

Традесканция
Фото: commons.wikimedia.org by Nilu-navruz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Традесканция

1. "Аспаркам" — источник калия и магния

Этот препарат, который обычно назначают людям для поддержки сердца, оказывает поистине волшебное действие и на растения. Всё благодаря содержанию калия и магния — двух микроэлементов, отвечающих за рост, крепкий стебель и насыщенный цвет листвы.

Как приготовить подкормку

Растворите 1 таблетку (0,5 г) в 1,5 литра воды. Полученной жидкостью можно поливать растения под корень (по 200 мл на цветок) или опрыскивать листья.

2. "Ларигама" или "Пентовит" — витаминный коктейль для растений

Другой аптечный помощник — витамины группы B. Они укрепляют корневую систему, улучшают состояние листьев и ускоряют цветение. Если не нашли "Ларигаму", используйте "Пентовит" — он тоже содержит B1, B6 и B12.

Как применять

Растворите 1 таблетку в 1,5 литра воды и используйте этот раствор раз в 2-3 месяца для полива или опрыскивания.

Как применять эти средства?

Поливать под корень — раз в 2-3 месяца (по 200 мл на растение).
Опрыскивать листья — раз в 2-3 месяца, чтобы растения лучше впитывали витамины.

Эти аптечные средства доступны, просты в применении и позволяют поддерживать комнатные цветы в идеальном состоянии. Попробуйте — ваши растения скажут вам спасибо!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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