Комнатные цветы будут пышными, если добавить это средство из аптеки

Опытные цветоводы знают: чтобы комнатные растения были зелёными, пышными и цветущими, мало просто поливать их водой. Иногда им нужна дополнительная поддержка. Оказывается, два аптечных препарата могут стать настоящей находкой для ухода за цветами!
Этот препарат, который обычно назначают людям для поддержки сердца, оказывает поистине волшебное действие и на растения. Всё благодаря содержанию калия и магния — двух микроэлементов, отвечающих за рост, крепкий стебель и насыщенный цвет листвы.
Как приготовить подкормку
Растворите 1 таблетку (0,5 г) в 1,5 литра воды. Полученной жидкостью можно поливать растения под корень (по 200 мл на цветок) или опрыскивать листья.
Другой аптечный помощник — витамины группы B. Они укрепляют корневую систему, улучшают состояние листьев и ускоряют цветение. Если не нашли "Ларигаму", используйте "Пентовит" — он тоже содержит B1, B6 и B12.
Как применять
Растворите 1 таблетку в 1,5 литра воды и используйте этот раствор раз в 2-3 месяца для полива или опрыскивания.
Поливать под корень — раз в 2-3 месяца (по 200 мл на растение).
Опрыскивать листья — раз в 2-3 месяца, чтобы растения лучше впитывали витамины.
Эти аптечные средства доступны, просты в применении и позволяют поддерживать комнатные цветы в идеальном состоянии. Попробуйте — ваши растения скажут вам спасибо!
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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