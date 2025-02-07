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Как весной подкормить вишневые деревья для сбора ягод ведрами

3:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время, когда вишневые деревья начинают активно расти и готовиться к вызреванию сочных ягод. Чтобы обеспечить вашему саду щедрый урожай вишен, крайне важно правильно подкормить деревья в этот период. 

Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Tamaravn1973, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)

Зачем нужна подкормка весной?

Подкормка весной помогает вишневым деревьям:

  1. Улучшить здоровье: правильные питательные вещества способствуют здоровью растений и повышают их устойчивость к вредителям и болезням.
  2. Увеличить урожай: сбалансированное питание помогает деревьям формировать больше цветков и ягод.
  3. Стимулировать рост: подкормка весной способствует активному росту листьев и побегов, что важно для формирования плодов.

Какие удобрения использовать?

  1. Азотные удобрения
       - Аммиачная селитра: Это удобрение стимулирует рост зеленой массы. Весной, когда вишни пробуждаются от зимней спячки, азот особенно необходим для наращивания листвы.
       - Сульфат аммония: Также хорош для весенней подкормки, так как он способствует улучшению обмена веществ в растении.
  2. Фосфорные удобрения
       - Суперфосфат: Фосфор важен для формирования цветков и плодов. Он способствует развитию корневой системы и помогает деревьям лучше усваивать другие питательные вещества.
       - Песчаный фосфор: Это удобрение имеет медленное действие и подходит для рыхлых и бедных почв.
  3. Калийные удобрения
    - Сульфат калия: Калий помогает укреплять клеточные стенки, улучшает вкус ягод и способствует повышению довольства.
    - Древесная зола: Это натуральное удобрение содержит калий и другие микроэлементы. Его можно добавить в компост или использовать в качестве мульчи.
  4. Органические удобрения
    - Компост: Обогащенный питательными веществами компост улучшает структуру почвы и способствует лучшему усвоению питательных веществ корнями.
    - Навоз: Хорошо разложившийся коровий или конский навоз обеспечивает вишни необходимыми питательными веществами и улучшает качество почвы.
  5. Микроэлементы
    Полив вишневых деревьев растворами, содержащими микроэлементы, такими как бор и марганец, поможет предотвратить дефицит и повысить урожайность.

Как правильно вносить удобрения?

  • Сроки: первую весеннюю подкормку рекомендуется проводить в начале апреля, когда температура почвы начинает подниматься, и начинается активный рост. Обычно это происходит, когда распускаются почки.
  • Методы внесения:

   - Сухие удобрения: равномерно рассыпьте гранулы удобрения вокруг ствола дерева на расстоянии 30-50 см, затем аккуратно закопайте в почву и полейте.
   - Жидкие удобрения: Растворите удобрения в воде по инструкции на упаковке и проведите полив под корень.

  • Количество: обязательно учитывайте возраст и состояние деревьев. Молодые деревья требуют меньшего количества удобрений, в то время как старшие растения могут получать больше.

Правильная весенняя подкормка вишневых деревьев — это залог богатого урожая. Использование азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также органики помогает деревьям развиваться, укрепляться и формировать сладкие ягоды. Приумножьте свои вишневые деревья этой весной и наслаждайтесь сбором ягод ведрами в будущем!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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