Плющ атакует ваш участок? Вот как остановить его раз и навсегда

Плющ — это не просто красивое вьющееся растение, а настоящий бич для садоводов. Он быстро разрастается, укореняется в самых труднодоступных местах и практически не поддается уничтожению стандартными методами. Однако есть один проверенный способ, который позволяет избавиться от него навсегда.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плющ

Почему плющ так сложно вывести

Перед тем как начинать борьбу с плющом, важно понять, почему он настолько устойчив. Его корни проникают глубоко в почву, образуя мощную подземную сеть. Даже если срезать стебли или вырвать основную часть растения, корневые остатки продолжают жить и разрастаться, превращая борьбу в бесконечный процесс.

Какие методы НЕ работают?

Многие садоводы уже пытались избавиться от плюща разными способами, но чаще всего они не дают долгосрочного результата. Среди популярных, но малоэффективных методов:

Химические средства. Да, гербициды могут уничтожить плющ, но они также наносят вред другим растениям и ухудшают состав почвы.

Да, гербициды могут уничтожить плющ, но они также наносят вред другим растениям и ухудшают состав почвы. Механическое удаление. Даже если вы выкопаете плющ с корнями, его частицы в земле могут дать новые побеги.

Даже если вы выкопаете плющ с корнями, его частицы в земле могут дать новые побеги. Замораживание. Некоторые надеются, что мороз уничтожит корни, но на практике плющ прекрасно переживает даже суровые зимы.

Какой метод действительно работает?

Самый эффективный способ — это сочетание механического удаления и воздействия высоких температур. Сначала плющ выкапывают с корнями, а затем на этом месте разводят костер. Высокая температура уничтожает остатки корневой системы и не дает растению восстановиться.

Конечно, перед сжиганием нужно убедиться, что участок безопасен для костра, и учитывать правила противопожарной безопасности. Но если все сделать правильно, плющ больше не вернется, и сад останется чистым от этого настырного растения.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

