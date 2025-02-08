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Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий

2:38
Садоводство

Удаление пня без корчевания — задача, с которой сталкиваются многие владельцы дач и садовых участков. Иногда мешающий остаток дерева хочется убрать, чтобы освободить место для новых клумб, грядок или просто улучшить внешний вид участка. Но что делать, если корчевание невозможно или нежелательно? Есть несколько эффективных способов, которые помогут решить эту проблему.

Пень
Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пень

Физический метод: сила и терпение

Самый очевидный, но трудоемкий способ — удалить пень вручную. Для этого понадобится лопата, лом, топор или молоток с долотом. Сначала нужно выкопать землю вокруг пня, чтобы получить доступ к корням. Затем их следует подрубить и постепенно расшатать сам пенек, пока он не поддастся. Однако если корни глубоко уходят в землю, процесс может оказаться сложным и длительным.

Химический способ: ускоренное разложение

Если физический труд не привлекает, можно воспользоваться химическими средствами. В садовых центрах продаются специальные препараты, вызывающие гниение древесины. Чтобы ускорить процесс, верхнюю часть пня желательно спилить, а затем нанести химикат по инструкции. Со временем пень начнет разрушаться изнутри и просто рассыплется. Но этот метод требует терпения — на полный процесс разложения может уйти несколько месяцев, а иногда и лет.

Использование инструментов: быстро, но требует опыта

Тем, кто хочет справиться с задачей быстрее, подойдет механический метод. Цепная пила (электрическая или бензиновая) позволяет быстро срезать пень заподлицо с землей, а затем разделать корни. Этот способ требует осторожности, особенно если у вас нет опыта работы с инструментом. В некоторых случаях имеет смысл пригласить более опытного человека или специалиста.

Профессиональная помощь: когда нужно гарантированное решение

Если не хочется тратить силы и время, можно обратиться в специальную службу по удалению пней. Профессионалы используют мощные механизмы, которые быстро и безопасно измельчают древесину. Это самый быстрый, но и самый затратный вариант.

Выбор метода зависит от размера и возраста пня, глубины корневой системы и ваших возможностей. Главное — соблюдать технику безопасности и учитывать экологические последствия. После удаления пня участок можно использовать под новые посадки или благоустройство.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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