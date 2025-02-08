Как избавиться от тли за 1 день? Лучшие средства для обработки

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых распространённых вредителей, который поражает деревья, кустарники, овощные и цветочные культуры. Для эффективной борьбы с ней лучше всего использовать проверенные инсектициды, которые позволяют уничтожить колонию за 1-2 дня.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куст малины

Чем обработать растения от тли

К действенным препаратам относятся:

"Алатар"

"Искра"

"Карбофос"

"Корадо"

"Интавир"

"Актара"

"Трихопол"

"Танрек"

"Биотлин"

"Фитоверм"

Как правильно проводить обработку

Опрыскивание лучше делать в сухую безветренную погоду. Вечер — оптимальное время для обработки, чтобы солнце не испарило раствор. Строго соблюдать инструкцию при приготовлении раствора, чтобы не навредить растениям. Для комплексной защиты можно чередовать химические и биологические методы борьбы.

При правильном применении тля исчезнет уже через 1-2 дня после обработки!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

