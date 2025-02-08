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Как избавиться от тли за 1 день? Лучшие средства для обработки

0:57
Садоводство

Тля — один из самых распространённых вредителей, который поражает деревья, кустарники, овощные и цветочные культуры. Для эффективной борьбы с ней лучше всего использовать проверенные инсектициды, которые позволяют уничтожить колонию за 1-2 дня.

Куст малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст малины

Чем обработать растения от тли

К действенным препаратам относятся:

  • "Алатар"
  • "Искра"
  • "Карбофос"
  • "Корадо"
  • "Интавир"
  • "Актара"
  • "Трихопол"
  • "Танрек"
  • "Биотлин"
  • "Фитоверм"

Как правильно проводить обработку

  1. Опрыскивание лучше делать в сухую безветренную погоду.
  2. Вечер — оптимальное время для обработки, чтобы солнце не испарило раствор.
  3. Строго соблюдать инструкцию при приготовлении раствора, чтобы не навредить растениям.
  4. Для комплексной защиты можно чередовать химические и биологические методы борьбы.

При правильном применении тля исчезнет уже через 1-2 дня после обработки!

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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