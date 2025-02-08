Как избавиться от тли за 1 день? Лучшие средства для обработки

Тля — один из самых распространённых вредителей, который поражает деревья, кустарники, овощные и цветочные культуры. Для эффективной борьбы с ней лучше всего использовать проверенные инсектициды, которые позволяют уничтожить колонию за 1-2 дня.
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст малины
Чем обработать растения от тли
К действенным препаратам относятся:
"Алатар"
"Искра"
"Карбофос"
"Корадо"
"Интавир"
"Актара"
"Трихопол"
"Танрек"
"Биотлин"
"Фитоверм"
Как правильно проводить обработку
Опрыскивание лучше делать в сухую безветренную погоду.
Вечер — оптимальное время для обработки, чтобы солнце не испарило раствор.
Строго соблюдать инструкцию при приготовлении раствора, чтобы не навредить растениям.
Для комплексной защиты можно чередовать химические и биологические методы борьбы.
При правильном применении тля исчезнет уже через 1-2 дня после обработки!
Уточнения
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).