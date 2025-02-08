Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых популярных ягод для дачного участка. Чтобы ягоды были крупными, сладкими и сочными, важно правильно ухаживать за кустами, особенно весной.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Когда подкармливать малину?

Первая весенняя подкормка проводится в апреле, когда почва уже прогрелась. Именно в это время кустарник активно набирает силу, и ему необходимы питательные вещества.

Чем удобрять малину?

Минеральные удобрения:

Аммиачная селитра или мочевина — 1 ст. л. на 1 кв. м.

Органические удобрения:

Перегной — до 5 кг на 1 кв. м.

Навоз или птичий помёт — 1 кг на 10 л воды, затем полить кусты.

Как правильно вносить подкормку

Очистить участок — удалить сорняки, старую мульчу и сухую растительность. Обрезать — убрать старые, двухлетние побеги. Рыхление — улучшает доступ кислорода к корням. Внести удобрения — подкормку лучше проводить в тёплую и сухую погоду.

Соблюдая эти рекомендации, можно получить богатый урожай вкусной и здоровой малины!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

