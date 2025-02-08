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Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов

1:12
Садоводство

Малина — одна из самых популярных ягод для дачного участка. Чтобы ягоды были крупными, сладкими и сочными, важно правильно ухаживать за кустами, особенно весной.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Когда подкармливать малину?

Первая весенняя подкормка проводится в апреле, когда почва уже прогрелась. Именно в это время кустарник активно набирает силу, и ему необходимы питательные вещества.

Чем удобрять малину?

Минеральные удобрения:

  • Аммиачная селитра или мочевина — 1 ст. л. на 1 кв. м.

Органические удобрения:

  • Перегной — до 5 кг на 1 кв. м.
  • Навоз или птичий помёт — 1 кг на 10 л воды, затем полить кусты.

Как правильно вносить подкормку

  1. Очистить участок — удалить сорняки, старую мульчу и сухую растительность.
  2. Обрезать — убрать старые, двухлетние побеги.
  3. Рыхление — улучшает доступ кислорода к корням.
  4. Внести удобрения — подкормку лучше проводить в тёплую и сухую погоду.

Соблюдая эти рекомендации, можно получить богатый урожай вкусной и здоровой малины!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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