Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов

Малина — одна из самых популярных ягод для дачного участка. Чтобы ягоды были крупными, сладкими и сочными, важно правильно ухаживать за кустами, особенно весной.
Первая весенняя подкормка проводится в апреле, когда почва уже прогрелась. Именно в это время кустарник активно набирает силу, и ему необходимы питательные вещества.
Минеральные удобрения:
Органические удобрения:
Соблюдая эти рекомендации, можно получить богатый урожай вкусной и здоровой малины!
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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