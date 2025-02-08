Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%

Выращивание рассады в домашних условиях может быть сложным из-за высокой температуры воздуха, низкой влажности и нехватки света. Эти факторы замедляют развитие растений, но есть эффективные способы сделать рассаду крепкой, устойчивой и урожайной.
Ретарданты — это синтетические вещества, которые контролируют рост стебля и способствуют развитию мощной корневой системы.
Один из самых популярных ретардантов — препарат "Атлет".
Не все огородники доверяют химическим препаратам, поэтому используют натуральные подкормки.
Один из проверенных способов — подкормка нашатырным спиртом.
Благодаря таким методам можно вырастить крепкую рассаду, которая легко адаптируется в открытом грунте и даст богатый урожай.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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