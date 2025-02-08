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Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%

1:58
Садоводство

Выращивание рассады в домашних условиях может быть сложным из-за высокой температуры воздуха, низкой влажности и нехватки света. Эти факторы замедляют развитие растений, но есть эффективные способы сделать рассаду крепкой, устойчивой и урожайной.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Ретарданты — как они помогают рассаде?

Ретарданты — это синтетические вещества, которые контролируют рост стебля и способствуют развитию мощной корневой системы.

Преимущества применения ретардантов:

  • Рассаду не вытягивает вверх, что делает её устойчивее.
  • Стебель становится крепче, а корни — мощнее.
  • Растение реже болеет.
  • Урожайность может увеличиться на 20-30%.

Один из самых популярных ретардантов — препарат "Атлет".

  • Перед применением важно строго следовать инструкции.
  • Дозировка: на 0,5 литра почвы — 0,1 литра раствора.
  • После обработки растения нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами.
  • Температура воздуха должна быть 18-20°C.
  • Обрабатывать несколько раз с перерывами в 5-8 дней, начиная с появления нескольких настоящих листьев.
  • После применения нужно опрыскивать рассаду водой 2-3 раза в день.

Народные методы укрепления рассады

Не все огородники доверяют химическим препаратам, поэтому используют натуральные подкормки.

Один из проверенных способов — подкормка нашатырным спиртом.

  • Аммиак — источник азота, который стимулирует рост.
  • Раствор для подкормки: 1 чайная ложка аммиака на 10 литров воды.
  • Поливать только под корень, чтобы не навредить растению.

Благодаря таким методам можно вырастить крепкую рассаду, которая легко адаптируется в открытом грунте и даст богатый урожай.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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