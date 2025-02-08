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Как выбрать правильное время для посадки деревьев? Всё зависит от климата

1:22
Садоводство

Посадка саженцев — важный этап в создании плодового сада, и у садоводов часто возникает вопрос: когда лучше сажать деревья — весной или осенью? У каждого сезона есть свои преимущества, и выбор зависит от климата региона.

Саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Sarah Stierch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саженцы

Осенняя посадка: идеальный вариант для большинства регионов

  • Осенью питомники предлагают свежие саженцы, выращенные за сезон, поэтому у них больше шансов на хорошее укоренение.
  • Влага в почве осенью способствует быстрому укоренению, а весной деревья уже готовы к активному росту.
  • Рекомендуется для регионов с мягкими зимами и умеренным климатом.

Весенняя посадка: для холодных регионов

  • Весной продаются в основном саженцы, оставшиеся с осени и хранившиеся зимой.
  • Важно сажать их до распускания почек, чтобы они успели адаптироваться.
  • Оптимальна для мест с суровыми зимами, так как молодые растения не успевают укорениться перед холодами.

Когда сажать в жарких регионах?

  • Осень предпочтительнее, так как почва не пересыхает так быстро, и саженцы успевают укорениться до наступления жары.

Выбор времени посадки зависит от особенностей климата, но осень остаётся самым популярным вариантом для большинства садоводов.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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