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5 цветов для нетерпеливых садоводов: посадите их ранней весной — и ваш сад мгновенно преобразится

Садоводство

Весной хочется как можно скорее украсить сад яркими цветами. Если не удалось посадить растения заранее, не стоит переживать — есть цветы, которые можно посадить ранней весной, и они порадуют своим цветением уже в ближайшие месяцы.

крокусы
Фото: commons.wikimedia.org by Dominicus Johannes Bergsma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крокусы

1. Крокусы — первые весенние цветы

  • Появляются сразу после снегопадов.
  • Доступны в фиолетовом, жёлтом, белом и лиловом оттенках.
  • Можно высаживать как одиночно, так и группами, создавая яркие клумбы.

2. Нарциссы — яркие и неприхотливые

  • Отличаются нежным ароматом и разнообразием сортов.
  • Переносят прохладную погоду и быстро адаптируются к условиям.
  • Создают эффектные композиции в саду.

3. Примулы — живые краски весны

  • Отличаются нежными цветами и яркой листвой.
  • Устойчивы к низким температурам.
  • Прекрасно смотрятся в тенистых уголках сада.

4. Гиацинты — изысканные и ароматные

  • Цветут одними из первых и радуют яркими оттенками.
  • Имеют неповторимый аромат, наполняющий сад свежестью.
  • Подходят как для грядок, так и для контейнерного выращивания.

5. Первоцветы — самые ранние цветы в саду

Среди них:

  • Подснежники — символ ранней весны.
  • Анемоны — украшают сад разноцветными цветками.
  • Гепатики — неприхотливые и нежные.

Первоцветы не требуют сложного ухода и отлично подходят для ранней весенней посадки.

Если хочется быстро украсить сад цветами — эти растения помогут создать весеннюю атмосферу и радовать глаз с первых тёплых дней!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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