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Как сделать орхидею цветущей? Два простых натуральных удобрения

1:24
Садоводство

Орхидея — красивый, но капризный цветок, который требует правильного ухода. Если растение не получает достаточно влаги, света или питательных веществ, оно может не цвести годами.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Помимо хороших условий, можно использовать натуральные подкормки, которые помогут стимулировать цветение.

Чем подкормить орхидею для цветения

1. Банановая настойка

  • Используется банановая кожура, богатая калием и магнием.
  • Кожуру заливают водой и оставляют в тёплом месте на 2 дня.
  • Перед использованием разводят в 4 частях воды и поливают растение.
  • Подкормку применяют раз в 2 недели.

2. Рисовая вода

  • На 30 минут замочить рис в воде, затем оставить жидкость на неделю для настаивания.
  • Перед применением развести чистой водой.
  • Поливать раз в месяц, добавляя не более 5 чайных ложек в горшок.

Почему это работает

  • Банановая кожура насыщает растение минералами, стимулируя бутонизацию.
  • Рисовая вода улучшает состояние корней, помогая орхидее усваивать питательные вещества.
  • Натуральные подкормки безопасны, но важно не переборщить, чтобы не вызвать загнивание корней.

Используйте эти простые рецепты — и орхидея обязательно порадует вас цветами!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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