Как сделать орхидею цветущей? Два простых натуральных удобрения

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидея — красивый, но капризный цветок, который требует правильного ухода. Если растение не получает достаточно влаги, света или питательных веществ, оно может не цвести годами.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Помимо хороших условий, можно использовать натуральные подкормки, которые помогут стимулировать цветение.

Чем подкормить орхидею для цветения

1. Банановая настойка

Используется банановая кожура, богатая калием и магнием.

Кожуру заливают водой и оставляют в тёплом месте на 2 дня.

Перед использованием разводят в 4 частях воды и поливают растение.

Подкормку применяют раз в 2 недели.

2. Рисовая вода

На 30 минут замочить рис в воде, затем оставить жидкость на неделю для настаивания.

Перед применением развести чистой водой.

Поливать раз в месяц, добавляя не более 5 чайных ложек в горшок.

Почему это работает

Банановая кожура насыщает растение минералами, стимулируя бутонизацию.

Рисовая вода улучшает состояние корней, помогая орхидее усваивать питательные вещества.

Натуральные подкормки безопасны, но важно не переборщить, чтобы не вызвать загнивание корней.

Используйте эти простые рецепты — и орхидея обязательно порадует вас цветами!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

