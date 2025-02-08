Как сделать орхидею цветущей? Два простых натуральных удобрения
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Орхидея — красивый, но капризный цветок, который требует правильного ухода. Если растение не получает достаточно влаги, света или питательных веществ, оно может не цвести годами.
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея
Помимо хороших условий, можно использовать натуральные подкормки, которые помогут стимулировать цветение.
Чем подкормить орхидею для цветения
1. Банановая настойка
- Используется банановая кожура, богатая калием и магнием.
- Кожуру заливают водой и оставляют в тёплом месте на 2 дня.
- Перед использованием разводят в 4 частях воды и поливают растение.
- Подкормку применяют раз в 2 недели.
2. Рисовая вода
- На 30 минут замочить рис в воде, затем оставить жидкость на неделю для настаивания.
- Перед применением развести чистой водой.
- Поливать раз в месяц, добавляя не более 5 чайных ложек в горшок.
Почему это работает
- Банановая кожура насыщает растение минералами, стимулируя бутонизацию.
- Рисовая вода улучшает состояние корней, помогая орхидее усваивать питательные вещества.
- Натуральные подкормки безопасны, но важно не переборщить, чтобы не вызвать загнивание корней.
Используйте эти простые рецепты — и орхидея обязательно порадует вас цветами!
Уточнения
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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