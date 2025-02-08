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3 сорта кукурузы, которые успеют созреть даже в короткое лето

1:19
Садоводство

Многие садоводы мечтают о домашней сладкой кукурузе, но не всегда успевают собрать урожай, особенно если лето выдалось прохладным или коротким. В этом случае важно выбирать раннеспелые сорта, которые быстро созревают и не боятся пониженных температур.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Какие сорта подойдут для короткого лета

1. Лакомка

  • Один из самых популярных сортов сладкой и сочной кукурузы.
  • Отличается устойчивостью к похолоданиям, что делает её идеальным вариантом для нестабильного климата.
  • Высота растения может достигать 2 метров.

2. Утренняя песня

  • Среднерослый сорт (до 1,5 метров).
  • Созревает очень быстро, позволяя получать урожай даже в условиях короткого сезона.
  • Початки среднего размера (до 17 см), но обладают отличным вкусом.

3. Золотой Батам

  • Один из самых ранних сортов — урожай можно собирать уже через 70 дней после посадки.
  • Початки содержат много сочных и сладких зёрен.
  • Подходит для выращивания в разных климатических зонах.

Выбирая правильные сорта кукурузы, можно наслаждаться вкусными початками даже в регионах с коротким летом!

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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