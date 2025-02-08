3 сорта кукурузы, которые успеют созреть даже в короткое лето

Многие садоводы мечтают о домашней сладкой кукурузе, но не всегда успевают собрать урожай, особенно если лето выдалось прохладным или коротким. В этом случае важно выбирать раннеспелые сорта, которые быстро созревают и не боятся пониженных температур.
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Кукуруза
Какие сорта подойдут для короткого лета
1. Лакомка
Один из самых популярных сортов сладкой и сочной кукурузы.
Отличается устойчивостью к похолоданиям, что делает её идеальным вариантом для нестабильного климата.
Высота растения может достигать 2 метров.
2. Утренняя песня
Среднерослый сорт (до 1,5 метров).
Созревает очень быстро, позволяя получать урожай даже в условиях короткого сезона.
Початки среднего размера (до 17 см), но обладают отличным вкусом.
3. Золотой Батам
Один из самых ранних сортов — урожай можно собирать уже через 70 дней после посадки.
Початки содержат много сочных и сладких зёрен.
Подходит для выращивания в разных климатических зонах.
Выбирая правильные сорта кукурузы, можно наслаждаться вкусными початками даже в регионах с коротким летом!
Уточнения
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).