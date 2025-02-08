3 сорта кукурузы, которые успеют созреть даже в короткое лето

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы мечтают о домашней сладкой кукурузе, но не всегда успевают собрать урожай, особенно если лето выдалось прохладным или коротким. В этом случае важно выбирать раннеспелые сорта, которые быстро созревают и не боятся пониженных температур.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кукуруза

Какие сорта подойдут для короткого лета

1. Лакомка

Один из самых популярных сортов сладкой и сочной кукурузы.

Отличается устойчивостью к похолоданиям, что делает её идеальным вариантом для нестабильного климата.

Высота растения может достигать 2 метров.

2. Утренняя песня

Среднерослый сорт (до 1,5 метров).

Созревает очень быстро, позволяя получать урожай даже в условиях короткого сезона.

Початки среднего размера (до 17 см), но обладают отличным вкусом.

3. Золотой Батам

Один из самых ранних сортов — урожай можно собирать уже через 70 дней после посадки.

Початки содержат много сочных и сладких зёрен.

Подходит для выращивания в разных климатических зонах.

Выбирая правильные сорта кукурузы, можно наслаждаться вкусными початками даже в регионах с коротким летом!

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

