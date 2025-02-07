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Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку

1:54
Садоводство

Выращивание мандарина в домашних условиях — это увлекательный процесс, который требует терпения и соблюдения определённых правил. Одного посадки косточки в землю недостаточно, важно правильно подготовить семена, обеспечить им подходящие условия и ухаживать за молодым саженцем.

Мандарин
Фото: Own work by Jolly Janner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарин

Что нужно знать перед посадкой?

  • Без прививки мандариновое дерево не даст съедобных плодов, но даже в этом случае оно станет оригинальным украшением интерьера.
  • Регулярный полив обязателен, так как пересыхание губительно для цитрусовых.
  • Создание парникового эффекта ускорит процесс прорастания.

Как правильно прорастить мандариновую косточку?

Сбор и подготовка семян

  • Выбрать 10 крупных и неповреждённых косточек из спелого мандарина.
  • Промыть семена и замочить их во влажной марле или гидрогеле на несколько дней, чтобы они набухли и начали прорастать.

Подготовка горшка

  • Использовать горшок с дренажными отверстиями.
  • На дно уложить слой дренажа (керамзит, мелкие камни).

Посадка семян

  • Заполнить горшок лёгким субстратом, избегая торфа. Лучше использовать смесь песка и специального грунта для проращивания семян.
  • Заглубить косточки на 1,5-2 см, умеренно полить водой.

Создание тепличных условий

  • Накрыть горшок плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.
  • Ежедневно проветривать посадки, открывая укрытие на 15 минут.

Ожидание всходов

  • Поставить горшок в тёплое место.
  • Первые всходы появятся через 2-3 недели.

После появления ростков укрытие можно убрать, а молодое деревце постепенно адаптировать к комнатным условиям.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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