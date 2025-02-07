Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание мандарина в домашних условиях — это увлекательный процесс, который требует терпения и соблюдения определённых правил. Одного посадки косточки в землю недостаточно, важно правильно подготовить семена, обеспечить им подходящие условия и ухаживать за молодым саженцем.

Фото: Own work by Jolly Janner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарин

Что нужно знать перед посадкой?

Без прививки мандариновое дерево не даст съедобных плодов, но даже в этом случае оно станет оригинальным украшением интерьера.

Регулярный полив обязателен, так как пересыхание губительно для цитрусовых.

Создание парникового эффекта ускорит процесс прорастания.

Как правильно прорастить мандариновую косточку?

Сбор и подготовка семян

Выбрать 10 крупных и неповреждённых косточек из спелого мандарина.

Промыть семена и замочить их во влажной марле или гидрогеле на несколько дней, чтобы они набухли и начали прорастать.

Подготовка горшка

Использовать горшок с дренажными отверстиями.

На дно уложить слой дренажа (керамзит, мелкие камни).

Посадка семян

Заполнить горшок лёгким субстратом, избегая торфа. Лучше использовать смесь песка и специального грунта для проращивания семян.

Заглубить косточки на 1,5-2 см, умеренно полить водой.

Создание тепличных условий

Накрыть горшок плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.

Ежедневно проветривать посадки, открывая укрытие на 15 минут.

Ожидание всходов

Поставить горшок в тёплое место.

Первые всходы появятся через 2-3 недели.

После появления ростков укрытие можно убрать, а молодое деревце постепенно адаптировать к комнатным условиям.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

