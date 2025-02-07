Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку

Выращивание мандарина в домашних условиях — это увлекательный процесс, который требует терпения и соблюдения определённых правил. Одного посадки косточки в землю недостаточно, важно правильно подготовить семена, обеспечить им подходящие условия и ухаживать за молодым саженцем.
Фото: Own work by Jolly Janner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарин
Что нужно знать перед посадкой?
Без прививки мандариновое дерево не даст съедобных плодов, но даже в этом случае оно станет оригинальным украшением интерьера.
Регулярный полив обязателен, так как пересыхание губительно для цитрусовых.
Создание парникового эффекта ускорит процесс прорастания.
Как правильно прорастить мандариновую косточку?
Сбор и подготовка семян
Выбрать 10 крупных и неповреждённых косточек из спелого мандарина.
Промыть семена и замочить их во влажной марле или гидрогеле на несколько дней, чтобы они набухли и начали прорастать.
Подготовка горшка
Использовать горшок с дренажными отверстиями.
На дно уложить слой дренажа (керамзит, мелкие камни).
Посадка семян
Заполнить горшок лёгким субстратом, избегая торфа. Лучше использовать смесь песка и специального грунта для проращивания семян.
Заглубить косточки на 1,5-2 см, умеренно полить водой.
Создание тепличных условий
Накрыть горшок плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.
Ежедневно проветривать посадки, открывая укрытие на 15 минут.
Ожидание всходов
Поставить горшок в тёплое место.
Первые всходы появятся через 2-3 недели.
После появления ростков укрытие можно убрать, а молодое деревце постепенно адаптировать к комнатным условиям.
Уточнения
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.