Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии

Весной деревья и кустарники нуждаются в защите от вредителей и болезней. Вместо использования химических препаратов можно приготовить натуральное средство, которое эффективно справляется с проблемами и безопасно для окружающей среды.
Это смесь соды, масла и мёда, которая образует на растениях защитный слой, предотвращая развитие болезней и отпугивая вредителей.
Смешать в литре воды:
Перелить в опрыскиватель и равномерно нанести на листья и стебли растений.
Простая, экологичная и доступная альтернатива химии, которую можно использовать даже возле плодовых деревьев!
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