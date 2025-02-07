Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной деревья и кустарники нуждаются в защите от вредителей и болезней. Вместо использования химических препаратов можно приготовить натуральное средство, которое эффективно справляется с проблемами и безопасно для окружающей среды.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Что такое "зелёная рецептура"?

Это смесь соды, масла и мёда, которая образует на растениях защитный слой, предотвращая развитие болезней и отпугивая вредителей.

Как приготовить раствор?

Смешать в литре воды:

1 ч. л. соды

1 ст. л. растительного масла

2 ч. л. мёда

Перелить в опрыскиватель и равномерно нанести на листья и стебли растений.

Почему это работает?

Мёд и масло создают защитную плёнку, которая мешает вредителям.

Сода действует как натуральный фунгицид, предотвращая грибковые заболевания.

Безопасно для людей, почвы и будущего урожая.

Простая, экологичная и доступная альтернатива химии, которую можно использовать даже возле плодовых деревьев!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

