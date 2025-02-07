Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки

Многие садоводы опасаются, что в тени деревьев другие растения не смогут расти и развиваться. Однако есть неприхотливые культуры, которые прекрасно адаптируются к таким условиям, не требуют сложного ухода и при этом украшают участок.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хосты

1. Папоротник — пышная зелень в тени

Отлично чувствует себя в густой тени.

Создаёт эффектный зелёный фон в саду.

Практически не требует ухода.

2. Хоста — цветущий многолетник

Спокойно переносит как частичную, так и полную тень.

Декоративные листья создают красивый контраст с деревьями.

Цветки хосты привлекают опылителей, делая сад более живым.

3. Аюга (живучка) — почвопокровное растение

Вечнозелёный многолетник, который легко растёт под деревьями.

Подавляет сорняки, образуя плотный ковёр.

Быстро разрастается, поэтому стоит контролировать её распространение.

Используя эти растения, можно превратить даже самые тенистые уголки сада в уютные и зелёные зоны.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

