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Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки

Садоводство

Многие садоводы опасаются, что в тени деревьев другие растения не смогут расти и развиваться. Однако есть неприхотливые культуры, которые прекрасно адаптируются к таким условиям, не требуют сложного ухода и при этом украшают участок.

Хосты
Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хосты

1. Папоротник — пышная зелень в тени

  • Отлично чувствует себя в густой тени.
  • Создаёт эффектный зелёный фон в саду.
  • Практически не требует ухода.

2. Хоста — цветущий многолетник

  • Спокойно переносит как частичную, так и полную тень.
  • Декоративные листья создают красивый контраст с деревьями.
  • Цветки хосты привлекают опылителей, делая сад более живым.

3. Аюга (живучка) — почвопокровное растение

  • Вечнозелёный многолетник, который легко растёт под деревьями.
  • Подавляет сорняки, образуя плотный ковёр.
  • Быстро разрастается, поэтому стоит контролировать её распространение.

Используя эти растения, можно превратить даже самые тенистые уголки сада в уютные и зелёные зоны.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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