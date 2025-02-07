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Где брокколи растёт лучше всего? Секреты правильного севооборота

1:06
Садоводство

Брокколи — культура, требовательная к питанию, поэтому на обеднённых почвах она не даст хорошего урожая. Кроме того, важно правильно выбрать место для посадки, ведь предшествующие культуры играют значительную роль в её развитии.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Где лучше сажать брокколи?

Наиболее благоприятными предшественниками являются:

  • Горох
  • Томаты
  • Лук
  • Чеснок
  • Тыквенные культуры (кабачки, огурцы, тыква, патиссоны)

Эти растения не истощают почву так сильно, как другие, и не создают условий для накопления болезней, опасных для капустных культур.

Где брокколи растёт хуже всего?

Не стоит высаживать брокколи после других крестоцветных:

  • Белокочанная и пекинская капуста
  • Брюква
  • Репа
  • Крестоцветные сидераты (например, белая горчица)

Эти культуры оставляют в почве вредителей и болезни, которые могут перейти на молодые саженцы брокколи.

Выбирая правильное место для посадки, можно значительно увеличить урожайность брокколи и вырастить крупные, сочные соцветия.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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