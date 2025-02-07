Где брокколи растёт лучше всего? Секреты правильного севооборота

Брокколи — культура, требовательная к питанию, поэтому на обеднённых почвах она не даст хорошего урожая. Кроме того, важно правильно выбрать место для посадки, ведь предшествующие культуры играют значительную роль в её развитии.
Наиболее благоприятными предшественниками являются:
Эти растения не истощают почву так сильно, как другие, и не создают условий для накопления болезней, опасных для капустных культур.
Не стоит высаживать брокколи после других крестоцветных:
Эти культуры оставляют в почве вредителей и болезни, которые могут перейти на молодые саженцы брокколи.
Выбирая правильное место для посадки, можно значительно увеличить урожайность брокколи и вырастить крупные, сочные соцветия.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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