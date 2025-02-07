Можно ли сажать тую возле дома? Правда и мифы о неблагоприятном дереве

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туи часто можно увидеть на кладбищах, из-за чего вокруг этих деревьев появилось множество примет и предрассудков. Некоторые верят, что туя притягивает несчастья, ухудшает энергетику и даже мешает женщинам выйти замуж и родить детей.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Но так ли это на самом деле? Есть ли реальные причины, по которым это растение может быть нежелательным возле дома?

Есть ли научное объяснение "плохой приметы"?

Одна из негативных ассоциаций с туей действительно имеет основание. Западная туя содержит токсичное вещество туйон, которое обладает абортивными свойствами.

Чем это может быть опасно?

Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется долго находиться рядом с западной туей, особенно в местах её массового произрастания.

Люди, склонные к аллергии, могут столкнуться с раздражением кожи и воспалением дыхательных путей при контакте с этим растением.

Если на участке планируется посадка западной туи, лучше предварительно проконсультироваться с аллергологом.

Стоит ли бояться сажать тую у дома?

Если выбрать другой вид туи, который не содержит туйон в больших количествах, никаких реальных угроз нет. Всё остальное — лишь мифы и народные приметы.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

