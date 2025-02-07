Можно ли сажать тую возле дома? Правда и мифы о неблагоприятном дереве

Туи часто можно увидеть на кладбищах, из-за чего вокруг этих деревьев появилось множество примет и предрассудков. Некоторые верят, что туя притягивает несчастья, ухудшает энергетику и даже мешает женщинам выйти замуж и родить детей.
Но так ли это на самом деле? Есть ли реальные причины, по которым это растение может быть нежелательным возле дома?
Одна из негативных ассоциаций с туей действительно имеет основание. Западная туя содержит токсичное вещество туйон, которое обладает абортивными свойствами.
Если на участке планируется посадка западной туи, лучше предварительно проконсультироваться с аллергологом.
Если выбрать другой вид туи, который не содержит туйон в больших количествах, никаких реальных угроз нет. Всё остальное — лишь мифы и народные приметы.
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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