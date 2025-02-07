Не ставьте эти растения на подоконник: риск потерять всю рассаду

Многие огородники ставят ящики с рассадой на подоконник, не задумываясь о том, что не всем растениям это подходит. Неправильное размещение может привести к слабому росту, деформации листьев и даже гибели молодых сеянцев.
Растения, чувствительные к перепадам температур
У этих культур нежная корневая система, которая страдает от колебаний температуры: днём подоконник нагревается, а ночью остывает. Такие перепады тормозят развитие рассады и могут даже привести к её гибели.
Слабые сеянцы, которым вредны прямые солнечные лучи
Чтобы рассада была здоровой, важно выбирать для неё подходящее место и контролировать освещение.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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