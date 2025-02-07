Не ставьте эти растения на подоконник: риск потерять всю рассаду

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники ставят ящики с рассадой на подоконник, не задумываясь о том, что не всем растениям это подходит. Неправильное размещение может привести к слабому росту, деформации листьев и даже гибели молодых сеянцев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Какая рассада плохо переносит подоконник?

Растения, чувствительные к перепадам температур

Перцы

Баклажаны

Огурцы

Бахчевые (арбузы, дыни)

У этих культур нежная корневая система, которая страдает от колебаний температуры: днём подоконник нагревается, а ночью остывает. Такие перепады тормозят развитие рассады и могут даже привести к её гибели.

Слабые сеянцы, которым вредны прямые солнечные лучи

Едва проклюнувшиеся ростки не должны находиться под палящим солнцем.

Им лучше расти в полутени, а для нормального развития используется досветка.

Какие растения могут стоять на подоконнике?

Томаты менее чувствительны к перепадам температур, поэтому для них подоконник допустим.

Чтобы рассада была здоровой, важно выбирать для неё подходящее место и контролировать освещение.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

