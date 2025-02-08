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Теплица в красном цвете: этот сорт томатов плодоносит без остановки

1:23
Садоводство

Среди множества сортов томатов "Барух F1" выделяется невероятной урожайностью. Огородники, которые выращивали этот гибрид, отмечают, что теплица буквально покрывается красным от обилия спелых плодов.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Чем уникален сорт "Барух F1"?

  • Мощные кусты, достигающие высоты крыши теплицы.
  • Отличная устойчивость к жаре, что делает сорт особенно актуальным в условиях изменения климата.
  • Не теряет верхнюю завязь, продолжая формировать гроздья даже в верхней части растения.
  • Средний срок созревания, обеспечивающий стабильный и продолжительный сбор урожая.

Какие плоды у этого сорта?

  • Ярко-красные, плотные, без зелёного пятна у плодоножки.
  • Формируют кисти по 6-10 штук.
  • Внутри три камеры с небольшими семенами.
  • Отсутствуют прожилки, а мякоть сочная и сладкая.
  • Плотные стенки, благодаря которым томаты не деформируются при консервации.

Для чего подходит "Барух F1"?

  • Отлично подходит для засолки и маринования.
  • Идеален для свежего употребления благодаря сладкому вкусу.

Этот сорт станет находкой для тех, кто ценит высокую урожайность, отличный вкус и универсальность в использовании.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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