Теплица в красном цвете: этот сорт томатов плодоносит без остановки
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Среди множества сортов томатов "Барух F1" выделяется невероятной урожайностью. Огородники, которые выращивали этот гибрид, отмечают, что теплица буквально покрывается красным от обилия спелых плодов.
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты
Чем уникален сорт "Барух F1"?
- Мощные кусты, достигающие высоты крыши теплицы.
- Отличная устойчивость к жаре, что делает сорт особенно актуальным в условиях изменения климата.
- Не теряет верхнюю завязь, продолжая формировать гроздья даже в верхней части растения.
- Средний срок созревания, обеспечивающий стабильный и продолжительный сбор урожая.
Какие плоды у этого сорта?
- Ярко-красные, плотные, без зелёного пятна у плодоножки.
- Формируют кисти по 6-10 штук.
- Внутри три камеры с небольшими семенами.
- Отсутствуют прожилки, а мякоть сочная и сладкая.
- Плотные стенки, благодаря которым томаты не деформируются при консервации.
Для чего подходит "Барух F1"?
- Отлично подходит для засолки и маринования.
- Идеален для свежего употребления благодаря сладкому вкусу.
Этот сорт станет находкой для тех, кто ценит высокую урожайность, отличный вкус и универсальность в использовании.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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