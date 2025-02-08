Теплица в красном цвете: этот сорт томатов плодоносит без остановки

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Среди множества сортов томатов "Барух F1" выделяется невероятной урожайностью. Огородники, которые выращивали этот гибрид, отмечают, что теплица буквально покрывается красным от обилия спелых плодов.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Чем уникален сорт "Барух F1"?

Мощные кусты, достигающие высоты крыши теплицы.

Отличная устойчивость к жаре, что делает сорт особенно актуальным в условиях изменения климата.

Не теряет верхнюю завязь, продолжая формировать гроздья даже в верхней части растения.

Средний срок созревания, обеспечивающий стабильный и продолжительный сбор урожая.

Какие плоды у этого сорта?

Ярко-красные, плотные, без зелёного пятна у плодоножки.

Формируют кисти по 6-10 штук.

Внутри три камеры с небольшими семенами.

Отсутствуют прожилки, а мякоть сочная и сладкая.

Плотные стенки, благодаря которым томаты не деформируются при консервации.

Для чего подходит "Барух F1"?

Отлично подходит для засолки и маринования.

Идеален для свежего употребления благодаря сладкому вкусу.

Этот сорт станет находкой для тех, кто ценит высокую урожайность, отличный вкус и универсальность в использовании.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

