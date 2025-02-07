Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание арбузов и дынь — отличный способ получить вкусные и сладкие плоды прямо на своём участке. Однако, чтобы растения активно развивались и давали хороший урожай, важно правильно организовать посадку. Основной принцип — обеспечить культурам достаточное пространство для роста.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбузы

Оптимальные расстояния при посадке

Арбузы

Расстояние между лунками в ряду: 0,8-1 м

Расстояние между рядами: 1,5-2 м

Дыни

Расстояние между лунками в ряду: 0,7 м

Расстояние между рядами: 1 м

Эта схема позволяет растениям получать достаточно солнца, питания и воздуха, а также упрощает уход за ними.

Как учитывать особенности сортов?

Длинноплетистые сорта требуют больше пространства, поэтому их сажают реже.

Короткоплетистые сорта можно размещать плотнее, экономя место на участке.

Регионы с прохладным климатом (например, Сибирь) требуют рассадного способа выращивания, который помогает ускорить созревание плодов.

Практические советы по размещению грядок

Ширина грядки : оптимальная ширина — 35-45 см, это обеспечит растениям достаточное освещение.

: оптимальная ширина — 35-45 см, это обеспечит растениям достаточное освещение. Междурядья : минимальное расстояние между грядками — 70 см, что облегчает передвижение и уход.

: минимальное расстояние между грядками — 70 см, что облегчает передвижение и уход. Учет роста плетей: побеги арбузов и дынь могут занимать много места, поэтому важно предусмотреть направление их роста заранее.

Грамотное планирование посадок поможет создать комфортные условия для растений и значительно увеличить урожайность.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

