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Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай

1:46
Садоводство

Выращивание арбузов и дынь — отличный способ получить вкусные и сладкие плоды прямо на своём участке. Однако, чтобы растения активно развивались и давали хороший урожай, важно правильно организовать посадку. Основной принцип — обеспечить культурам достаточное пространство для роста.

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

Оптимальные расстояния при посадке

Арбузы

  • Расстояние между лунками в ряду: 0,8-1 м
  • Расстояние между рядами: 1,5-2 м

Дыни

  • Расстояние между лунками в ряду: 0,7 м
  • Расстояние между рядами: 1 м

Эта схема позволяет растениям получать достаточно солнца, питания и воздуха, а также упрощает уход за ними.

Как учитывать особенности сортов?

  • Длинноплетистые сорта требуют больше пространства, поэтому их сажают реже.
  • Короткоплетистые сорта можно размещать плотнее, экономя место на участке.
  • Регионы с прохладным климатом (например, Сибирь) требуют рассадного способа выращивания, который помогает ускорить созревание плодов.

Практические советы по размещению грядок

  • Ширина грядки: оптимальная ширина — 35-45 см, это обеспечит растениям достаточное освещение.
  • Междурядья: минимальное расстояние между грядками — 70 см, что облегчает передвижение и уход.
  • Учет роста плетей: побеги арбузов и дынь могут занимать много места, поэтому важно предусмотреть направление их роста заранее.

Грамотное планирование посадок поможет создать комфортные условия для растений и значительно увеличить урожайность.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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