Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает

Опытные садоводы советуют использовать корицу при пересадке и обрезке корней растений. Пряностью посыпают корни, так как корица обладает антисептическим действием и помогает растению укорениться.
Помимо адаптации растения к новым условиям, корица отпугивает вредителей в саду. Например, пряный запах не нравится муравьям и другим мелким насекомым, которые вредят вашему саду. Чтобы отпугнуть их, просто посыпьте корицей места скопления вредителей.
Если вы предпочитаете домашнее и безопасное удобрение, то корица — отличный выбор. Для этого нужно приготовить раствор.
Нужно взять литр воды, смешать ее со столовой ложкой корицы и оставить на 24 часа. После этого вылейте по столовой ложке этой смеси под каждое растение.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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