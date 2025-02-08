Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него

Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает

0:55
Садоводство

Опытные садоводы советуют использовать корицу при пересадке и обрезке корней растений. Пряностью посыпают корни, так как корица обладает антисептическим действием и помогает растению укорениться.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Помимо адаптации растения к новым условиям, корица отпугивает вредителей в саду. Например, пряный запах не нравится муравьям и другим мелким насекомым, которые вредят вашему саду. Чтобы отпугнуть их, просто посыпьте корицей места скопления вредителей.

Как приготовить раствор

Если вы предпочитаете домашнее и безопасное удобрение, то корица — отличный выбор. Для этого нужно приготовить раствор.

Нужно взять литр воды, смешать ее со столовой ложкой корицы и оставить на 24 часа. После этого вылейте по столовой ложке этой смеси под каждое растение.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Собака не хочет с вами дружить: возможно, причина вас удивит
Финал Гюльджемаль: шокирующее возвращение героя спустя годы!
Новые правила техосмотра: кому грозит штраф до 5000 рублей
Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю
Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%
Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные
Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства
Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью
Прохор Шаляпин назвал четыре варианта имён для своих будущих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.