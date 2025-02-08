Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы советуют использовать корицу при пересадке и обрезке корней растений. Пряностью посыпают корни, так как корица обладает антисептическим действием и помогает растению укорениться.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корица

Помимо адаптации растения к новым условиям, корица отпугивает вредителей в саду. Например, пряный запах не нравится муравьям и другим мелким насекомым, которые вредят вашему саду. Чтобы отпугнуть их, просто посыпьте корицей места скопления вредителей.

Как приготовить раствор

Если вы предпочитаете домашнее и безопасное удобрение, то корица — отличный выбор. Для этого нужно приготовить раствор.

Нужно взять литр воды, смешать ее со столовой ложкой корицы и оставить на 24 часа. После этого вылейте по столовой ложке этой смеси под каждое растение.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



