Компактная слива, которая не требует обрезки: так ли она хороша, как её хвалят

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Колоновидные плодовые деревья стали настоящим открытием для садоводов, особенно тех, у кого ограниченное пространство. Компактные размеры, минимальный уход и стабильный урожай — вот что обещают производители этих сортов. Однако оправдывает ли колоновидная слива все ожидания, и насколько реальна её высокая урожайность?

Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слива – плодове 2

Чем колоновидная слива отличается от обычной

Основное отличие таких слив — их компактный рост. Они растут в высоту, практически не образуя боковых ветвей, за что и получили своё название. Это даёт несколько преимуществ:

Экономия места. На небольшом участке можно посадить сразу несколько таких деревьев.

Раннее плодоношение. Многие сорта начинают давать урожай уже на второй год после посадки.

Простота ухода. Не требуют сложной формирующей обрезки.

Колоновидные сливы действительно удобны в выращивании, но, как и у любой культуры, у них есть свои особенности, о которых стоит знать заранее.

Ожидания и реальность: что нужно учитывать

Урожайность

Ожидание: дерево даёт стабильно большой урожай на протяжении многих лет.

Реальность: пиковая урожайность приходится на первые 10-12 лет, затем дерево начинает терять продуктивность. Уже после 15-18 лет его рекомендуется заменить.

Компактность

Ожидание: дерево не разрастается в ширину, занимая минимум места.

Реальность: у некоторых сортов могут появляться боковые побеги, которые требуется удалять, чтобы сохранить привычную форму.

Морозостойкость

Ожидание: дерево выдерживает суровые зимы без укрытия.

Реальность: многие сорта колоновидных слив нуждаются в дополнительной защите от морозов, особенно в регионах с холодными зимами.

Устойчивость к болезням

Ожидание: колоновидные сорта не болеют и не требуют обработки.

Реальность: как и у обычных слив, у этих деревьев могут возникнуть проблемы с грибковыми заболеваниями, особенно в дождливые сезоны.

Какие сорта выбрать

Чтобы ожидания совпали с реальностью, важно подобрать правильный сорт. Среди популярных:

"Блю Свит" — крупные сладкие плоды, устойчива к заболеваниям.

"Мирабель" — отличается высокой урожайностью и декоративностью.

"Империал" — морозостойкий сорт с плотными ароматными плодами.

Выбор зависит от климата региона и личных предпочтений садовода.

Как ухаживать за колоновидной сливой

Чтобы дерево плодоносило и радовало урожаем, нужно соблюдать несколько правил:

Правильная посадка. Саженцы высаживаются на солнечное место с лёгкой плодородной почвой. Регулярный полив. Колоновидные деревья нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в период цветения и формирования плодов. Подкормки. Важно вносить удобрения в начале сезона и после сбора урожая. Защита от морозов. В регионах с холодными зимами стволы рекомендуется утеплять. Обрезка. Несмотря на компактность, периодически нужно удалять слабые и повреждённые побеги.

Колоновидная слива действительно удобна в уходе и может стать украшением любого сада. Однако для стабильного плодоношения ей требуется внимание, правильный выбор сорта и соблюдение агротехники.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

