Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Как новые тарифы США повлияют на экспорт стали из Украины
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!

Компактная слива, которая не требует обрезки: так ли она хороша, как её хвалят

3:35
Садоводство

Колоновидные плодовые деревья стали настоящим открытием для садоводов, особенно тех, у кого ограниченное пространство. Компактные размеры, минимальный уход и стабильный урожай — вот что обещают производители этих сортов. Однако оправдывает ли колоновидная слива все ожидания, и насколько реальна её высокая урожайность?

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Чем колоновидная слива отличается от обычной

Основное отличие таких слив — их компактный рост. Они растут в высоту, практически не образуя боковых ветвей, за что и получили своё название. Это даёт несколько преимуществ:

  • Экономия места. На небольшом участке можно посадить сразу несколько таких деревьев.
  • Раннее плодоношение. Многие сорта начинают давать урожай уже на второй год после посадки.
  • Простота ухода. Не требуют сложной формирующей обрезки.

Колоновидные сливы действительно удобны в выращивании, но, как и у любой культуры, у них есть свои особенности, о которых стоит знать заранее.

Ожидания и реальность: что нужно учитывать

Урожайность

Ожидание: дерево даёт стабильно большой урожай на протяжении многих лет.
Реальность: пиковая урожайность приходится на первые 10-12 лет, затем дерево начинает терять продуктивность. Уже после 15-18 лет его рекомендуется заменить.

Компактность

Ожидание: дерево не разрастается в ширину, занимая минимум места.
Реальность: у некоторых сортов могут появляться боковые побеги, которые требуется удалять, чтобы сохранить привычную форму.

Морозостойкость

Ожидание: дерево выдерживает суровые зимы без укрытия.
Реальность: многие сорта колоновидных слив нуждаются в дополнительной защите от морозов, особенно в регионах с холодными зимами.

Устойчивость к болезням

Ожидание: колоновидные сорта не болеют и не требуют обработки.
Реальность: как и у обычных слив, у этих деревьев могут возникнуть проблемы с грибковыми заболеваниями, особенно в дождливые сезоны.

Какие сорта выбрать

Чтобы ожидания совпали с реальностью, важно подобрать правильный сорт. Среди популярных:

  • "Блю Свит" — крупные сладкие плоды, устойчива к заболеваниям.
  • "Мирабель" — отличается высокой урожайностью и декоративностью.
  • "Империал" — морозостойкий сорт с плотными ароматными плодами.

Выбор зависит от климата региона и личных предпочтений садовода.

Как ухаживать за колоновидной сливой

Чтобы дерево плодоносило и радовало урожаем, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Правильная посадка. Саженцы высаживаются на солнечное место с лёгкой плодородной почвой.
  2. Регулярный полив. Колоновидные деревья нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в период цветения и формирования плодов.
  3. Подкормки. Важно вносить удобрения в начале сезона и после сбора урожая.
  4. Защита от морозов. В регионах с холодными зимами стволы рекомендуется утеплять.
  5. Обрезка. Несмотря на компактность, периодически нужно удалять слабые и повреждённые побеги.

Колоновидная слива действительно удобна в уходе и может стать украшением любого сада. Однако для стабильного плодоношения ей требуется внимание, правильный выбор сорта и соблюдение агротехники.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Экономика и бизнес
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.