Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной

Многие огородники считают, что для получения хорошего урожая картофеля достаточно внести удобрения при подготовке почвы, и в дальнейшем подкормки не требуются. Однако практика показывает, что дополнительные подкормки в период вегетации могут значительно повысить урожайность. Давайте разберёмся, когда и чем стоит подкармливать картофель.
Часто картофель получает меньше внимания в плане подкормок по сравнению с другими культурами, такими как томаты или огурцы. Обычно основное внимание уделяется качественной обработке почвы с внесением органики: перегноя, компоста, торфа или золы.
Некоторые садоводы добавляют удобрения непосредственно в лунки или борозды перед посадкой, используя, например, гранулированный коровий навоз. В каждую лунку достаточно добавить около 20 г этого биоудобрения, что обеспечивает питание и улучшает структуру почвы в зоне корней. Однако важно помнить, что золу нельзя вносить вместе с такими удобрениями из-за возможных нежелательных химических реакций.
Хотя такой подход обеспечивает начальное питание, он имеет недостатки:
Поэтому стартового питания может не хватить на весь период вегетации, особенно при выращивании позднеспелых сортов.
После появления всходов материнский клубень утрачивает своё значение как источник питания, и растение начинает получать вещества из почвы. В этот период, до начала цветения, важно поддержать кусты. К началу бутонизации на корнях закладываются столоны, из которых затем образуются клубни. Их количество зависит от условий питания. Подкормки в это время способствуют формированию большего числа клубней.
Рекомендуется использовать многофункциональные стимуляторы и комплексные микроудобрения. Подкормки проводятся по листу, так как активно растущая надземная часть хорошо усваивает питательные вещества в этот период. Элементы, входящие в состав микроудобрений, обеспечивают полноценное питание растений в процессе вегетации.
Внекорневые подкормки, или опрыскивание по листу, позволяют быстро доставить питательные вещества непосредственно к клеткам растения. Это особенно полезно в период активного роста и формирования клубней. Использование специальных удобрений для опрыскивания помогает укрепить растения и повысить их устойчивость к неблагоприятным условиям.
Таким образом, регулярные подкормки картофеля в течение сезона являются важным элементом агротехники, способствующим получению высокого и качественного урожая.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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