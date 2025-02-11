Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники считают, что для получения хорошего урожая картофеля достаточно внести удобрения при подготовке почвы, и в дальнейшем подкормки не требуются. Однако практика показывает, что дополнительные подкормки в период вегетации могут значительно повысить урожайность. Давайте разберёмся, когда и чем стоит подкармливать картофель.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Нужно ли подкармливать картофель

Часто картофель получает меньше внимания в плане подкормок по сравнению с другими культурами, такими как томаты или огурцы. Обычно основное внимание уделяется качественной обработке почвы с внесением органики: перегноя, компоста, торфа или золы.

Некоторые садоводы добавляют удобрения непосредственно в лунки или борозды перед посадкой, используя, например, гранулированный коровий навоз. В каждую лунку достаточно добавить около 20 г этого биоудобрения, что обеспечивает питание и улучшает структуру почвы в зоне корней. Однако важно помнить, что золу нельзя вносить вместе с такими удобрениями из-за возможных нежелательных химических реакций.

Хотя такой подход обеспечивает начальное питание, он имеет недостатки:

Ограниченный набор и объём питательных элементов.

Длительный период и сложность усвоения некоторых веществ.

Разные сорта картофеля требуют разного уровня питания.

Невозможность корректировать питание в зависимости от погодных условий текущего сезона.

Поэтому стартового питания может не хватить на весь период вегетации, особенно при выращивании позднеспелых сортов.

Подкормка картофеля после всходов

После появления всходов материнский клубень утрачивает своё значение как источник питания, и растение начинает получать вещества из почвы. В этот период, до начала цветения, важно поддержать кусты. К началу бутонизации на корнях закладываются столоны, из которых затем образуются клубни. Их количество зависит от условий питания. Подкормки в это время способствуют формированию большего числа клубней.

Рекомендуется использовать многофункциональные стимуляторы и комплексные микроудобрения. Подкормки проводятся по листу, так как активно растущая надземная часть хорошо усваивает питательные вещества в этот период. Элементы, входящие в состав микроудобрений, обеспечивают полноценное питание растений в процессе вегетации.

Подкормка картофеля по листу

Внекорневые подкормки, или опрыскивание по листу, позволяют быстро доставить питательные вещества непосредственно к клеткам растения. Это особенно полезно в период активного роста и формирования клубней. Использование специальных удобрений для опрыскивания помогает укрепить растения и повысить их устойчивость к неблагоприятным условиям.

Таким образом, регулярные подкормки картофеля в течение сезона являются важным элементом агротехники, способствующим получению высокого и качественного урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

