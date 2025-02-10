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Вишня цвела, черешня радовала, но урожай достался дроздам — как этого избежать

2:26
Садоводство

Мечта о собственных урожаях вишни и черешни не всегда реализуется так быстро, как хотелось бы. Даже при наличии благоприятного климата деревья могут столкнуться с разными трудностями — от повреждений коры до неравномерного цветения.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Первые трудности

На участке росли несколько четырёхлетних вишен и черешен, а также одно старое дерево, находившееся в затенённой и влажной зоне. В конце зимы сильные снегопады сломали абрикос и повредили ствол одной из вишен. Осмотр показал, что деревья имели серьёзные повреждения коры — вероятно, из-за лески бензотриммера во время покоса.

Попытка спасти вишню привела к эксперименту: полуотломанную ветку пригнули, сделали на ней надрезы и прикопали. Весной она зацвела, но цветки были удалены, чтобы растение направило силы на укоренение.

Первое цветение и неожиданные результаты

С приходом весны вишня зацвела обильно, черешни — чуть позже, но не одновременно. Однако плодов оказалось мало: десяток ягод вишни был склёван птицами, а завязей на черешнях почти не образовалось. Старое дерево дало несколько ягод, но из-за высоты собрать их было непросто.

Для восстановления повреждённых деревьев использовалась специальная техника: продольные надрезы в местах повреждений, обмотка сфагнумом, а также освобождение корневой шейки от засыпанного грунта.

Второй и третий сезоны

Осенью высадили новые саженцы, а также предприняли меры защиты от птиц — установили сетки. Цветение в следующем сезоне было обильным, но весенние заморозки уменьшили количество завязей. Тем не менее, урожай оказался больше, чем в предыдущем году.

Продолжение ухода — обрезка, подкормки, защита цветков от заморозков — позволило в третьем сезоне получить более стабильный урожай. Черешня и вишня наконец порадовали полноценным плодоношением.

Первые годы выращивания показали, что успех в получении урожая зависит от множества факторов: правильного выбора сортов, грамотного ухода, защиты от неблагоприятных погодных условий и вредителей. Со временем деревья адаптировались, и сад начал приносить стабильные урожаи.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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