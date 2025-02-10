Зима заканчивается, а с ней – спокойствие: пора готовиться к атаке клещей

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Аномально тёплая зима в России привела к раннему пробуждению клещей в некоторых регионах. В частности, в Московском регионе и Ленинградской области уже зафиксирована их активность. Специалисты предупреждают, что сезон клещей может начаться раньше обычного, поэтому важно заранее позаботиться о защите сада и огорода от этих опасных насекомых.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Цветущая вишня

Когда начинать обработку

Клещи становятся активными при температуре выше 0°C и появлении первых проталин. В тёплые зимы их активность может начаться уже в феврале или марте. Поэтому рекомендуется проводить первую обработку участка сразу после схода снега и установления положительных температур.

Как правильно обработать участок

Выбор препарата: используйте акарицидные средства, предназначенные для обработки территорий. Обратите внимание на их безопасность для людей, животных и растений. Подготовка участка: уберите с территории опавшие листья, сухую траву и мусор, где могут обитать клещи. Проведение обработки: равномерно нанесите препарат на всю площадь участка, особенно уделяя внимание местам с густой растительностью и тенистым зонам. Повторные обработки: в зависимости от рекомендаций производителя и погодных условий, проводите повторные обработки каждые 1-2 месяца.

Дополнительные меры предосторожности

Одежда: при работе на участке надевайте закрытую одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить клещей.

Осмотр: после работы обязательно осматривайте себя и домашних животных на наличие клещей.

Репелленты: используйте средства, отпугивающие клещей, при выходе на природу.

Помните, что своевременная обработка участка и соблюдение мер предосторожности помогут защитить вас и ваших близких от опасных заболеваний, переносимых клещами.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

