Клубника — не сорняк, сама не вырастет: как получить максимум ягод с куста

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить обильный урожай клубники, важно учитывать несколько ключевых факторов: выбор подходящего сорта, правильная подготовка почвы, регулярный уход и защита от вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Выбор сорта и подготовка почвы

Начните с подбора качественных саженцев, отдавая предпочтение сортам, адаптированным к вашему региону. Клубника предпочитает солнечные участки с рыхлой, плодородной почвой. Перед посадкой удалите сорняки и внесите органические удобрения, такие как перегной или компост. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами и улучшит структуру грунта.

Мульчирование и полив

Мульчирование грядок помогает сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить ягоды от загрязнения. В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву или торф. Поливайте клубнику регулярно, особенно в период цветения и формирования плодов, поддерживая почву влажной на глубину 25-30 см. Избегайте полива холодной водой, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний.

Подкормка и уход за растениями

Для повышения урожайности проводите подкормки в три этапа:

Весной: внесите азотные удобрения или настой коровяка для стимулирования роста. В период бутонизации: используйте комплексные удобрения для поддержки цветения. После плодоношения: примените минеральные удобрения для закладки почек на следующий сезон.

Регулярно удаляйте сорняки, рыхлите почву и обрезайте усы, оставляя только сильные розетки для размножения.

Защита от вредителей и болезней

Клубника подвержена нападению улиток, слизней и различным заболеваниям. Для защиты растений используйте мульчирование, а также присыпайте грядки древесной золой или измельченной яичной скорлупой. При необходимости применяйте биологические или химические средства защиты, следуя инструкциям.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете значительно увеличить урожай клубники и наслаждаться сочными, сладкими ягодами в течение всего сезона.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

