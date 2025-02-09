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Как превратить три ведра картошки в десять: как вырастить больше, если у вас плохая почва

1:56
Садоводство

Хотите собрать больше картофеля, чем обычно? Секрет кроется в правильной подготовке почвы и выборе методов посадки.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Подготовка почвы

Начните с улучшения структуры грунта. Если ваша почва тяжёлая и плохо пропускает воду, добавьте разрыхлители:

  • торф;
  • песок;
  • перегной;
  • компост.

Это обеспечит корням доступ к кислороду и влаге, способствуя развитию крупных и здоровых клубней.

Альтернативные методы посадки

Помимо традиционной посадки в борозды, рассмотрите альтернативные способы:

  • под слоем соломы;
  • на укрывной материал;
  • в бочках, мешках или контейнерах.

Эти методы помогают экономить место и могут ускорить получение урожая. Однако важно учитывать возможные риски, такие как развитие болезней или сложности в уходе.

Питание растений

Обеспечьте картофель необходимыми элементами:

  • калий;
  • фосфор;
  • магний;
  • кальций.

Избегайте избытка азота, чтобы не стимулировать чрезмерный рост ботвы в ущерб клубням. Подкармливайте растения в течение всего сезона, а не только при посадке.

Применение стимуляторов роста

Использование стимуляторов роста может ускорить прорастание и укрепить растения. Обрабатывайте клубни перед посадкой, чтобы повысить их жизнеспособность и устойчивость к болезням.

Защита от болезней и вредителей

Регулярно осматривайте посадки на наличие признаков заболеваний или вредителей. Применяйте профилактические меры и, при необходимости, используйте специальные препараты для защиты растений.

Окучивание

Проводите окучивание своевременно. Этот приём способствует образованию дополнительных корней и, как следствие, увеличению количества клубней.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно повысить урожайность картофеля на своём участке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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