Пальмы не обещаем, но айва и грецкий орех в вашем саду — это уже реальность: выращивание в средней полосе

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о выращивании южных культур в средней полосе России? Это стало реальностью благодаря достижениям селекции. Теперь такие растения, как айва, миндаль, грецкий орех и нектарин, успешно приживаются и плодоносят в более холодных регионах.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хурма на дереве

Ключевые условия для успеха:

Выбор подходящих сортов: приобретайте саженцы у проверенных поставщиков, избегая случайных продавцов.

Правильное место посадки: выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки на южной стороне сада.

Качество почвы: обеспечьте плодородную, хорошо дренированную почву; при необходимости улучшите ее компостом или минеральными удобрениями.

Рекомендации по выращиванию некоторых культур:

Грецкий орех: эта культура предпочитает просторные, солнечные места без сквозняков и с низким уровнем грунтовых вод. Для небольших участков подойдут компактные сорта, такие как "Скороплодный Левина", достигающий высоты 4-5 метров и выдерживающий морозы до -33°С.

Айва: растение любит свет и плодородную почву. Сорт "Мускатная" отличается зимостойкостью и устойчивостью к болезням, что делает его подходящим для средней полосы.

Миндаль: для успешного выращивания миндаля выбирайте солнечные, защищенные от ветра места с легкими, дренированными почвами. Сорт "Никитский 62" обладает повышенной зимостойкостью и подходит для более холодных регионов.

Нектарин: эта культура требует тщательного выбора места и ухода. Сорт "Крымчанин" адаптирован к условиям средней полосы и устойчив к морозам до -25°С.

Выращивание южных культур в средней полосе требует внимательного подхода, но при соблюдении рекомендаций вы сможете наслаждаться экзотическими плодами собственного сада.

Уточнения

Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae).

