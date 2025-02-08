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Пальмы не обещаем, но айва и грецкий орех в вашем саду — это уже реальность: выращивание в средней полосе

2:03
Садоводство

Мечтаете о выращивании южных культур в средней полосе России? Это стало реальностью благодаря достижениям селекции. Теперь такие растения, как айва, миндаль, грецкий орех и нектарин, успешно приживаются и плодоносят в более холодных регионах.

Хурма на дереве
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хурма на дереве

Ключевые условия для успеха:

  • Выбор подходящих сортов: приобретайте саженцы у проверенных поставщиков, избегая случайных продавцов.

  • Правильное место посадки: выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки на южной стороне сада.

  • Качество почвы: обеспечьте плодородную, хорошо дренированную почву; при необходимости улучшите ее компостом или минеральными удобрениями.

Рекомендации по выращиванию некоторых культур:

  • Грецкий орех: эта культура предпочитает просторные, солнечные места без сквозняков и с низким уровнем грунтовых вод. Для небольших участков подойдут компактные сорта, такие как "Скороплодный Левина", достигающий высоты 4-5 метров и выдерживающий морозы до -33°С.

  • Айва: растение любит свет и плодородную почву. Сорт "Мускатная" отличается зимостойкостью и устойчивостью к болезням, что делает его подходящим для средней полосы.

  • Миндаль: для успешного выращивания миндаля выбирайте солнечные, защищенные от ветра места с легкими, дренированными почвами. Сорт "Никитский 62" обладает повышенной зимостойкостью и подходит для более холодных регионов.

  • Нектарин: эта культура требует тщательного выбора места и ухода. Сорт "Крымчанин" адаптирован к условиям средней полосы и устойчив к морозам до -25°С.

Выращивание южных культур в средней полосе требует внимательного подхода, но при соблюдении рекомендаций вы сможете наслаждаться экзотическими плодами собственного сада.

Уточнения

Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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