Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает

4:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите вырастить собственное абрикосовое дерево из косточки? Это вполне возможно! Такое растение даст плоды, хотя и не унаследует полностью свойства материнского дерева. Однако это отличный способ получить вкусные фрукты или использовать саженец как подвой. Разберемся, как правильно посадить и ухаживать за абрикосом, чтобы он радовал вас долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

1. Выбор подходящей косточки

Чтобы увеличить шансы на успех, выбирайте плоды среднего или позднего срока созревания. Лучше всего подходят абрикосы, выращенные в вашем регионе, так как они адаптированы к климатическим условиям. Если такой возможности нет, приобретите домашние фрукты на рынке. Не стоит использовать плоды из теплых стран — деревья, выращенные из их косточек, могут не перенести резких перепадов температуры.

2. Подготовка семян

Выбранные плоды должны быть полностью зрелыми, а лучше даже слегка перезревшими. Достаньте косточки, тщательно промойте их под проточной водой и оставьте сушиться на солнце. Можно проращивать как целые косточки, так и очищенные семена. Однако во второй случае процесс будет быстрее. Чтобы извлечь ядро, аккуратно расколите оболочку с помощью инструмента для орехов или тисков. Будьте осторожны, молоток может повредить семя.

Перед посадкой проведите небольшой тест: опустите косточки в воду. Те, что всплыли, лучше не использовать — они могут быть нежизнеспособными.

3. Стратификация: секрет успешного проращивания

Абрикосовая косточка требует стратификации — процедуры, имитирующей зимний период. Это помогает ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущего растения. Действуйте по следующей схеме:

Замочите косточки в растворе перманганата калия (1 г на 1 л воды) на 15 часов.

Уложите семена в контейнер с влажным песком и уберите на нижнюю полку холодильника.

Поддерживайте влажность, регулярно проверяя состояние семян.

Примерно через 90-100 дней начнут появляться первые корешки.

Если хотите провести стратификацию естественным способом, посадите косточки в грунт осенью на глубину 5-6 см. Зимой семена закалятся, а весной дадут всходы. Однако очищенные косточки в землю лучше не закапывать — их могут съесть грызуны.

4. Посадка проросших семян

Весной пересадите пророщенные косточки в отдельные емкости. Так как у абрикоса формируется стержневая корневая система, горшки должны быть глубокими, но не слишком широкими. Подойдут пластиковые стаканы объемом 0,5 л или разрезанные бутылки.

Процесс посадки:

Сделайте отверстия в дне емкости для дренажа.

Насыпьте слой керамзита.

Подготовьте почвосмесь: 10 л садовой земли, 1 стакан вермикулита, 1 л биогумуса.

Положите косточку корешком вниз, засыпьте только корень.

Полейте водой, накройте пленкой и поставьте в теплое место (+24-27 °С).

Когда появятся ростки, снимите пленку и обеспечьте саженцам хорошее освещение.

Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Поливайте умеренно и следите за влажностью почвы.

5. Пересадка саженцев в открытый грунт

Абрикос можно выращивать в помещении, но для получения урожая лучше пересадить его в сад. Оптимальное время — апрель, когда минует угроза заморозков.

Как правильно пересаживать:

Выберите хорошо освещенный участок без сквозняков. Добавьте в землю перегной или компост. Сделайте ямку глубиной, соответствующей корневому комку. Пересаживайте методом перевалки, не повреждая корни. Поливайте раз в неделю до середины лета, затем сократите поливы. Саженец активно растет, и уже на 4-6 год порадует первыми плодами.

Выращивание абрикоса из косточки — увлекательный процесс, который позволяет не только получить плодоносящее дерево, но и озеленить участок за короткий срок.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).

