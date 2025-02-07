Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает

Хотите вырастить собственное абрикосовое дерево из косточки? Это вполне возможно! Такое растение даст плоды, хотя и не унаследует полностью свойства материнского дерева. Однако это отличный способ получить вкусные фрукты или использовать саженец как подвой. Разберемся, как правильно посадить и ухаживать за абрикосом, чтобы он радовал вас долгие годы.
Чтобы увеличить шансы на успех, выбирайте плоды среднего или позднего срока созревания. Лучше всего подходят абрикосы, выращенные в вашем регионе, так как они адаптированы к климатическим условиям. Если такой возможности нет, приобретите домашние фрукты на рынке. Не стоит использовать плоды из теплых стран — деревья, выращенные из их косточек, могут не перенести резких перепадов температуры.
Выбранные плоды должны быть полностью зрелыми, а лучше даже слегка перезревшими. Достаньте косточки, тщательно промойте их под проточной водой и оставьте сушиться на солнце. Можно проращивать как целые косточки, так и очищенные семена. Однако во второй случае процесс будет быстрее. Чтобы извлечь ядро, аккуратно расколите оболочку с помощью инструмента для орехов или тисков. Будьте осторожны, молоток может повредить семя.
Перед посадкой проведите небольшой тест: опустите косточки в воду. Те, что всплыли, лучше не использовать — они могут быть нежизнеспособными.
Абрикосовая косточка требует стратификации — процедуры, имитирующей зимний период. Это помогает ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущего растения. Действуйте по следующей схеме:
Весной пересадите пророщенные косточки в отдельные емкости. Так как у абрикоса формируется стержневая корневая система, горшки должны быть глубокими, но не слишком широкими. Подойдут пластиковые стаканы объемом 0,5 л или разрезанные бутылки.
Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Поливайте умеренно и следите за влажностью почвы.
Абрикос можно выращивать в помещении, но для получения урожая лучше пересадить его в сад. Оптимальное время — апрель, когда минует угроза заморозков.
Выращивание абрикоса из косточки — увлекательный процесс, который позволяет не только получить плодоносящее дерево, но и озеленить участок за короткий срок.
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).
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