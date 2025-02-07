Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как можно использовать нейроны для контроля аппетита и похудения
Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов
Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию
Этот популярный напиток поможет вам жить дольше:пить его нужно в определённое время
Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам
Спина ноет, ноги затекли? Эти упражнения оживят тебя прямо за рабочим столом
Натуральные альтернативы: как сделать уборку дома экологичной и эффективной
Забудьте про долгую разморозку: вот как подготовить тесто за 20 минут
Горнолыжные курорты нарасхват: бронирования взлетели в феврале и марте

Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает

4:32
Садоводство

Хотите вырастить собственное абрикосовое дерево из косточки? Это вполне возможно! Такое растение даст плоды, хотя и не унаследует полностью свойства материнского дерева. Однако это отличный способ получить вкусные фрукты или использовать саженец как подвой. Разберемся, как правильно посадить и ухаживать за абрикосом, чтобы он радовал вас долгие годы.

Абрикос
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

1. Выбор подходящей косточки

Чтобы увеличить шансы на успех, выбирайте плоды среднего или позднего срока созревания. Лучше всего подходят абрикосы, выращенные в вашем регионе, так как они адаптированы к климатическим условиям. Если такой возможности нет, приобретите домашние фрукты на рынке. Не стоит использовать плоды из теплых стран — деревья, выращенные из их косточек, могут не перенести резких перепадов температуры.

2. Подготовка семян

Выбранные плоды должны быть полностью зрелыми, а лучше даже слегка перезревшими. Достаньте косточки, тщательно промойте их под проточной водой и оставьте сушиться на солнце. Можно проращивать как целые косточки, так и очищенные семена. Однако во второй случае процесс будет быстрее. Чтобы извлечь ядро, аккуратно расколите оболочку с помощью инструмента для орехов или тисков. Будьте осторожны, молоток может повредить семя.

Перед посадкой проведите небольшой тест: опустите косточки в воду. Те, что всплыли, лучше не использовать — они могут быть нежизнеспособными.

3. Стратификация: секрет успешного проращивания

Абрикосовая косточка требует стратификации — процедуры, имитирующей зимний период. Это помогает ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущего растения. Действуйте по следующей схеме:

  • Замочите косточки в растворе перманганата калия (1 г на 1 л воды) на 15 часов.
  • Уложите семена в контейнер с влажным песком и уберите на нижнюю полку холодильника.
  • Поддерживайте влажность, регулярно проверяя состояние семян.
  • Примерно через 90-100 дней начнут появляться первые корешки.
  • Если хотите провести стратификацию естественным способом, посадите косточки в грунт осенью на глубину 5-6 см. Зимой семена закалятся, а весной дадут всходы. Однако очищенные косточки в землю лучше не закапывать — их могут съесть грызуны.

4. Посадка проросших семян

Весной пересадите пророщенные косточки в отдельные емкости. Так как у абрикоса формируется стержневая корневая система, горшки должны быть глубокими, но не слишком широкими. Подойдут пластиковые стаканы объемом 0,5 л или разрезанные бутылки.

Процесс посадки:

  • Сделайте отверстия в дне емкости для дренажа.
  • Насыпьте слой керамзита.
  • Подготовьте почвосмесь: 10 л садовой земли, 1 стакан вермикулита, 1 л биогумуса.
  • Положите косточку корешком вниз, засыпьте только корень.
  • Полейте водой, накройте пленкой и поставьте в теплое место (+24-27 °С).
  • Когда появятся ростки, снимите пленку и обеспечьте саженцам хорошее освещение.

Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампы. Поливайте умеренно и следите за влажностью почвы.

5. Пересадка саженцев в открытый грунт

Абрикос можно выращивать в помещении, но для получения урожая лучше пересадить его в сад. Оптимальное время — апрель, когда минует угроза заморозков.

Как правильно пересаживать:

  1. Выберите хорошо освещенный участок без сквозняков.
  2. Добавьте в землю перегной или компост.
  3. Сделайте ямку глубиной, соответствующей корневому комку.
  4. Пересаживайте методом перевалки, не повреждая корни.
  5. Поливайте раз в неделю до середины лета, затем сократите поливы.
  6. Саженец активно растет, и уже на 4-6 год порадует первыми плодами.

Выращивание абрикоса из косточки — увлекательный процесс, который позволяет не только получить плодоносящее дерево, но и озеленить участок за короткий срок.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках
Экономика и бизнес
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках Аудио 
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту
Красота и стиль
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Горнолыжные курорты нарасхват: бронирования взлетели в феврале и марте
Вырастить абрикос из косточки — легко, но есть одна загвоздка, о которой мало кто знает
Как вырастить картофель на маленьком участке: простые, но мощные приёмы
Заломы больше не проблема! Возвращаем кроссовкам первозданный вид
Запекаем помидоры под сыром: ароматная закуска всего за 10 минут
Деньги обратно: налоговый вычет на недвижимость в России вырос до 1,1 млн рублей
Какой же это таракан? Это изюм! Как относиться к порошку из насекомых в продуктах ЕС
Лучшие лайфхаки для создания суперстойкой укладки, которая не испортится на следующий день
10 продуктов, которые защитят вас от рака кишечника: начните есть их уже сегодня
Горячие тренировки: чем опасна модная hot-йога?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.