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Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны

3:52
Садоводство

Украшая сад и дом цветами, многие не задумываются о скрытой опасности. Однако среди красивых и привычных растений есть ядовитые экземпляры, способные нанести вред людям и животным. Какие растения лучше не сажать на участке и держать подальше от домашних питомцев?

Цветы в саду
Фото: Freepik by bedneyimages
Цветы в саду

Как определить ядовитые растения

Универсального метода для распознавания токсичных растений не существует, но некоторые признаки могут выдать потенциальную угрозу:

  • блестящие листья
  • яркие плоды необычного окраса
  • выделение молочного сока на срезе
  • зонтичные соцветия

Если растение обладает такими характеристиками, стоит изучить его подробнее, прежде чем сажать в саду или держать в доме.

Опасные растения в саду

Цикута

На первый взгляд, цикута напоминает петрушку, а ее стебли пахнут морковью. Однако это одно из самых ядовитых растений! Всего 100 г корней могут привести к летальному исходу у крупного животного. У человека цикута вызывает слабость, судороги, нарушение сердечного ритма и паралич дыхания.

Дельфиниум (живокость, шпорник)

Крупные и эффектные цветы дельфиниума радуют глаз, но его листья содержат дитерпеновые алкалоиды. Достаточно 2 мг вещества, чтобы вызвать смертельное отравление. Контакт с листьями может вызвать аллергию, а попадание в желудок — тяжелые проблемы с сердцем у человека и домашних животных.

Клещевина

Это декоративное растение похоже на пальму с красными коробочками семян, но в них содержится смертельно опасный рицин. Сок клещевины раздражает кожу и слизистые, а при попадании внутрь может привести к тошноте, рвоте и серьезному отравлению у животных.

Гортензия крупнолистная

Гортензия известна своими пышными соцветиями, но мало кто знает, что в ее листьях и почках содержится цианид. При попадании в организм гортензия вызывает учащенное сердцебиение, судороги, обмороки и одышку.

Азалия

Красота азалии коварна: ее листья выделяют ядовитый сок, содержащий андромедотоксин. Это вещество вызывает головную боль, слабость, тошноту и может угнетать центральную нервную систему.

Нарцисс

Луковицы нарциссов хранят токсичный ликорин, который способен вызвать серьезное отравление у человека и животных. Работа с этими растениями требует осторожности: сажать их лучше в перчатках.

Ландыш

Этот нежный лесной цветок скрывает мощные токсины в своих листьях, побегах и даже воде из вазы, в которой он стоял. Они поражают сердечно-сосудистую систему и могут привести к головокружению, слабости и проблемам с дыханием.

Ядовитые комнатные растения

Диффенбахия

Это популярное растение с декоративными листьями содержит оксалат кальция, который вызывает жжение на слизистых, опухание языка и даже удушье.

Филодендрон

Филодендрон называют "деревом любви", но его сок опасен. Он провоцирует дерматиты, слабость и головокружение. У животных при отравлении наблюдаются спазмы и судороги.

Молочай

Комнатный молочай выделяет молочный сок, который оставляет ожоги на коже и может вызвать слепоту при попадании в глаза.

Многие садовые и комнатные растения могут быть не только украшением, но и источником опасности. Чтобы защитить себя, своих близких и питомцев, лучше отказаться от посадки токсичных растений или соблюдать максимальную осторожность при уходе за ними.

Уточнения

Нарци́сс (лат  Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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