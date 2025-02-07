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Лилии цветут как сумасшедшие: главное правило при посадке

4:30
Садоводство

Лилии — украшение сада, которое радует глаз как в клумбах, так и в контейнерах. Чтобы они цвели обильно и долго, важно соблюдать основные правила посадки и ухода. Разбираемся, как вырастить роскошные лилии на участке.

Лилии
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилии

Как выбрать сорт

По данным садоводческих сайтов Gardeners World и Love the Garden, наиболее популярны восточные и азиатские лилии, а также ЛО-гибриды. Восточные сорта привлекают крупными, ароматными розовыми цветами. Азиатские лилии, хоть и менее ароматные, отличаются яркими расцветками. ЛО-гибриды быстро растут, достигая 2 м в высоту, и цветут более 30 бутонами одновременно. Они подходят для кислых почв.

Оптимальные сроки посадки

Когда лучше сажать лилии? Весной лучшее время — апрель, осенью — с конца сентября по середину октября.

  • Весной луковицы часто укореняют в контейнерах за месяц до пересадки в грунт.
  • Контейнерные лилии можно сажать на клумбу даже летом.
  • Осенняя посадка позволяет растению лучше прижиться и зацвести на следующий год.

Как выбрать посадочный материал

Выбирайте только здоровые луковицы:

  • Крупные, твердые, тяжелые (от 4 см в диаметре).
  • Без пятен и повреждений, с длинными, крепкими корнями.
  • Перед посадкой замочите их в слабом растворе марганцовки на 2 часа.

Где посадить лилии

Лилии любят солнечные места или полутень с хорошей дренажной системой. Их часто высаживают у входа в дом или на террасах, чтобы наслаждаться ароматом.

Полезный совет: лилии предпочитают, чтобы их цветы были на солнце, а корни — в тени. Для этого посадите рядом низкорослые растения или замульчируйте почву.

Как сочетать сорта

Чтобы клумба радовала цветением всё лето:

  • Сажайте азиатские сорта (цветут в июне-июле).
  • Добавьте восточные лилии (распускаются с июля по сентябрь).
  • Используйте ЛО-гибриды для продления цветения.
  • Высаживайте луковицы группами по 5 штук, чтобы клумба выглядела гармонично.

Глубина посадки

Луковицы лилий не имеют защитной оболочки, поэтому их нельзя долго хранить вне почвы.

  • Оптимальная глубина посадки — в 3 раза больше высоты луковицы.
  • Расстояние между луковицами — 20-25 см.
  • Сделайте лунки 30-35 см глубиной, на дно уложите дренаж (5-7 см).
  • Засыпьте луковицу почвосмесью из компоста, торфа, песка и дерновой земли.
  • Присыпьте луковицу землёй на 15 см и хорошо полейте.

Полив и подкормка

Лилии любят увлажнённую, но не болотистую почву.

  • Поливайте 2-3 раза в неделю в сухую погоду.
  • Весной вносите калийные удобрения.
  • Осенью подкармливайте раз в две недели до конца сентября.

Обрезка и опора

Высокие сорта формируют тяжёлые бутоны, поэтому им нужна поддержка.

Установите колышки и подвяжите стебли.
После цветения удаляйте увядшие бутоны, не трогая стебель.
Осенью, после пожелтения листвы, обрежьте стебель до земли.

Пересадка

  • Каждые 4-5 лет лилии требуют пересадки, иначе соцветия мельчают.
  • Осенью выкопайте куст.
  • Очистите от земли, отделите "деток".
    Высадите луковицы сразу в подготовленное место или контейнеры.

Борьба с вредителями и болезнями

  • Лилии подвержены атакам лилейного жука, лилейной мухи и грызунов. От болезней страдают чаще всего от серой гнили, вирусной мозаики и антракноза.
  • Используйте инсектициды против вредителей.
  • При первых признаках болезни применяйте фунгициды.
  • Поражённые части растений удаляйте и сжигайте.

Лилии украсят ваш участок пышным цветением, если правильно подобрать сорта, выбрать подходящее место и соблюдать нехитрые правила ухода. Смесь ранних и поздних сортов продлит сезон цветения, а опоры помогут высоким растениям сохранить красоту даже в ветреную погоду.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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