Лилии цветут как сумасшедшие: главное правило при посадке

Лилии — украшение сада, которое радует глаз как в клумбах, так и в контейнерах. Чтобы они цвели обильно и долго, важно соблюдать основные правила посадки и ухода. Разбираемся, как вырастить роскошные лилии на участке.
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилии
Как выбрать сорт
По данным садоводческих сайтов Gardeners World и Love the Garden, наиболее популярны восточные и азиатские лилии, а также ЛО-гибриды. Восточные сорта привлекают крупными, ароматными розовыми цветами. Азиатские лилии, хоть и менее ароматные, отличаются яркими расцветками. ЛО-гибриды быстро растут, достигая 2 м в высоту, и цветут более 30 бутонами одновременно. Они подходят для кислых почв.
Оптимальные сроки посадки
Когда лучше сажать лилии? Весной лучшее время — апрель, осенью — с конца сентября по середину октября.
Весной луковицы часто укореняют в контейнерах за месяц до пересадки в грунт.
Контейнерные лилии можно сажать на клумбу даже летом.
Осенняя посадка позволяет растению лучше прижиться и зацвести на следующий год.
Как выбрать посадочный материал
Выбирайте только здоровые луковицы:
Крупные, твердые, тяжелые (от 4 см в диаметре).
Без пятен и повреждений, с длинными, крепкими корнями.
Перед посадкой замочите их в слабом растворе марганцовки на 2 часа.
Где посадить лилии
Лилии любят солнечные места или полутень с хорошей дренажной системой. Их часто высаживают у входа в дом или на террасах, чтобы наслаждаться ароматом.
Полезный совет: лилии предпочитают, чтобы их цветы были на солнце, а корни — в тени. Для этого посадите рядом низкорослые растения или замульчируйте почву.
Как сочетать сорта
Чтобы клумба радовала цветением всё лето:
Сажайте азиатские сорта (цветут в июне-июле).
Добавьте восточные лилии (распускаются с июля по сентябрь).
Используйте ЛО-гибриды для продления цветения.
Высаживайте луковицы группами по 5 штук, чтобы клумба выглядела гармонично.
Глубина посадки
Луковицы лилий не имеют защитной оболочки, поэтому их нельзя долго хранить вне почвы.
Оптимальная глубина посадки — в 3 раза больше высоты луковицы.
Расстояние между луковицами — 20-25 см.
Сделайте лунки 30-35 см глубиной, на дно уложите дренаж (5-7 см).
Засыпьте луковицу почвосмесью из компоста, торфа, песка и дерновой земли.
Присыпьте луковицу землёй на 15 см и хорошо полейте.
Полив и подкормка
Лилии любят увлажнённую, но не болотистую почву.
Поливайте 2-3 раза в неделю в сухую погоду.
Весной вносите калийные удобрения.
Осенью подкармливайте раз в две недели до конца сентября.
Обрезка и опора
Высокие сорта формируют тяжёлые бутоны, поэтому им нужна поддержка.
Установите колышки и подвяжите стебли. После цветения удаляйте увядшие бутоны, не трогая стебель. Осенью, после пожелтения листвы, обрежьте стебель до земли.
Пересадка
Каждые 4-5 лет лилии требуют пересадки, иначе соцветия мельчают.
Осенью выкопайте куст.
Очистите от земли, отделите "деток". Высадите луковицы сразу в подготовленное место или контейнеры.
Борьба с вредителями и болезнями
Лилии подвержены атакам лилейного жука, лилейной мухи и грызунов. От болезней страдают чаще всего от серой гнили, вирусной мозаики и антракноза.
Используйте инсектициды против вредителей.
При первых признаках болезни применяйте фунгициды.
Поражённые части растений удаляйте и сжигайте.
Лилии украсят ваш участок пышным цветением, если правильно подобрать сорта, выбрать подходящее место и соблюдать нехитрые правила ухода. Смесь ранних и поздних сортов продлит сезон цветения, а опоры помогут высоким растениям сохранить красоту даже в ветреную погоду.
Уточнения
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).