Лилии цветут как сумасшедшие: главное правило при посадке

4:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лилии — украшение сада, которое радует глаз как в клумбах, так и в контейнерах. Чтобы они цвели обильно и долго, важно соблюдать основные правила посадки и ухода. Разбираемся, как вырастить роскошные лилии на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лилии

Как выбрать сорт

По данным садоводческих сайтов Gardeners World и Love the Garden, наиболее популярны восточные и азиатские лилии, а также ЛО-гибриды. Восточные сорта привлекают крупными, ароматными розовыми цветами. Азиатские лилии, хоть и менее ароматные, отличаются яркими расцветками. ЛО-гибриды быстро растут, достигая 2 м в высоту, и цветут более 30 бутонами одновременно. Они подходят для кислых почв.

Оптимальные сроки посадки

Когда лучше сажать лилии? Весной лучшее время — апрель, осенью — с конца сентября по середину октября.

Весной луковицы часто укореняют в контейнерах за месяц до пересадки в грунт.

Контейнерные лилии можно сажать на клумбу даже летом.

Осенняя посадка позволяет растению лучше прижиться и зацвести на следующий год.

Как выбрать посадочный материал

Выбирайте только здоровые луковицы:

Крупные, твердые, тяжелые (от 4 см в диаметре).

Без пятен и повреждений, с длинными, крепкими корнями.

Перед посадкой замочите их в слабом растворе марганцовки на 2 часа.

Где посадить лилии

Лилии любят солнечные места или полутень с хорошей дренажной системой. Их часто высаживают у входа в дом или на террасах, чтобы наслаждаться ароматом.

Полезный совет: лилии предпочитают, чтобы их цветы были на солнце, а корни — в тени. Для этого посадите рядом низкорослые растения или замульчируйте почву.

Как сочетать сорта

Чтобы клумба радовала цветением всё лето:

Сажайте азиатские сорта (цветут в июне-июле).

Добавьте восточные лилии (распускаются с июля по сентябрь).

Используйте ЛО-гибриды для продления цветения.

Высаживайте луковицы группами по 5 штук, чтобы клумба выглядела гармонично.

Глубина посадки

Луковицы лилий не имеют защитной оболочки, поэтому их нельзя долго хранить вне почвы.

Оптимальная глубина посадки — в 3 раза больше высоты луковицы.

Расстояние между луковицами — 20-25 см.

Сделайте лунки 30-35 см глубиной, на дно уложите дренаж (5-7 см).

Засыпьте луковицу почвосмесью из компоста, торфа, песка и дерновой земли.

Присыпьте луковицу землёй на 15 см и хорошо полейте.

Полив и подкормка

Лилии любят увлажнённую, но не болотистую почву.

Поливайте 2-3 раза в неделю в сухую погоду.

Весной вносите калийные удобрения.

Осенью подкармливайте раз в две недели до конца сентября.

Обрезка и опора

Высокие сорта формируют тяжёлые бутоны, поэтому им нужна поддержка.

Установите колышки и подвяжите стебли.

После цветения удаляйте увядшие бутоны, не трогая стебель.

Осенью, после пожелтения листвы, обрежьте стебель до земли.

Пересадка

Каждые 4-5 лет лилии требуют пересадки, иначе соцветия мельчают.

Осенью выкопайте куст.

Очистите от земли, отделите "деток".

Высадите луковицы сразу в подготовленное место или контейнеры.

Борьба с вредителями и болезнями

Лилии подвержены атакам лилейного жука, лилейной мухи и грызунов. От болезней страдают чаще всего от серой гнили, вирусной мозаики и антракноза.

Используйте инсектициды против вредителей.

При первых признаках болезни применяйте фунгициды.

Поражённые части растений удаляйте и сжигайте.

Лилии украсят ваш участок пышным цветением, если правильно подобрать сорта, выбрать подходящее место и соблюдать нехитрые правила ухода. Смесь ранних и поздних сортов продлит сезон цветения, а опоры помогут высоким растениям сохранить красоту даже в ветреную погоду.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

