Этот способ посадки сделает тую густой и пышной — но почти никто о нём не знает

4:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туи — настоящая находка для ландшафтного дизайна. Эти вечнозелёные растения не только украшают участок, но и создают уютную атмосферу. Выбирая подходящий сорт, важно учитывать его форму, высоту и устойчивость к климатическим условиям. Разберём самые популярные сорта туи, которые станут украшением любого сада.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Туя

"Смарагд" — изысканная классика

Сайт Gardeners World рекомендует для посадки тую западную "Смарагд". Это стройное дерево с густой изумрудно-зелёной хвоей, которое не требует регулярной стрижки. За год оно вырастает на 10-20 см в высоту и 4-6 см в ширину. Спустя 10 лет растение достигает 2,5 м, а со временем вырастает до 5-6 м. Этот сорт устойчив к морозам и живёт до 150 лет!

"Брабант" — стремительный рост

Если вам нужна быстрая живая изгородь, выбирайте тую "Брабант". Она ежегодно прибавляет 30 см в высоту и 10 см в ширину. В зрелом возрасте дерево может достигать 15-20 м. Её хвоя меняет цвет в течение года: летом она жёлто-зелёная, а зимой приобретает бронзовый оттенок. На боковых ветках образуются небольшие шишки, придающие дереву декоративность.

"Даника" — компактный шарик

Туя "Даника" — низкорослый кустарник с плотной кроной и нежной зелёной хвоей. Она растёт медленно, всего на 3-5 см в год. Максимальная высота взрослого растения — 50-80 см, а ширина доходит до 1 м. Этот морозостойкий сорт подходит для любых климатических условий и прекрасно смотрится как в тени, так и на солнце. Отличный выбор для бордюров и клумб!

"Колумна" — стройная и величественная

Туя "Колумна" с колоновидной кроной идеально подходит для высоких живых изгородей. Её высота может достигать 10 м, а диаметр — 1,5 м. Это быстрорастущий сорт, который ежегодно прибавляет 20-25 см. Густая хвоя зимой становится ещё насыщеннее, а короткие ветви делают дерево плотным и устойчивым к ветрам.

"Санкист" — солнечное очарование

Отличительной чертой туи "Санкист" является её золотисто-жёлтая хвоя, которая зимой приобретает багровый оттенок. Густая хвоя слегка закручена, а крона напоминает пирамиду. Взрослое растение достигает 3-4 м в высоту и 2 м в ширину. Медленный рост (до 5 см в год) делает этот сорт подходящим для небольших участков и альпийских горок.

"Золотой глобус" — идеальный акцент

Шаровидная туя "Золотой глобус" прекрасно дополняет цветники и миксбордеры. Кустарник медленно растёт и за 10 лет достигает 1 м. Его хвоя может быть жёлто-зелёной или золотистой, в зависимости от сезона. Этот сорт подходит для создания ярких акцентов в саду.

"Хосери" — изысканная миниатюра

Карликовая туя "Хосери" польской селекции имеет густую хвою, которая весной и летом остаётся тёмно-зелёной, а осенью становится бронзовой. Кустарник вырастает до 40-80 см в высоту и в ширину. Он устойчив к морозам и прекрасно смотрится в контейнерах, рокариях и живых бордюрах.

"Тини тим" — густая и компактная

Туя "Тини тим" — шаровидное растение с плотной кроной. Летом хвоя насыщенно-зелёная, а осенью приобретает бронзовый оттенок. Максимальная высота взрослого кустарника — 80-100 см, а ширина — до 1,5 м. Этот сорт отлично подходит для украшения газонов и контейнерного озеленения.

Как выбрать идеальный сорт

При выборе туи учитывайте:

Размер — низкорослые сорта подойдут для клумб, а высокие — для живых изгородей.

— низкорослые сорта подойдут для клумб, а высокие — для живых изгородей. Форму — шаровидные растения идеальны для акцентов, а колонновидные — для вертикального озеленения.

— шаровидные растения идеальны для акцентов, а колонновидные — для вертикального озеленения. Место посадки — туи могут расти как на солнце, так и в тени.

— туи могут расти как на солнце, так и в тени. Темпы роста — если хотите быстрый результат, выбирайте "Брабант" или "Колумна".

С правильным выбором туи ваш участок заиграет новыми красками и станет ещё уютнее!

Уточнения

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

