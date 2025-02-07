Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимон + зубная паста: гениальный лайфхак для чистоты в доме
Необычные удобрения для крупных кабачков: что закопать в грядке?
Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут
Кулинарный трюк, который спасёт ваши котлеты — больше никаких развалившихся комков
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Идеальный распорядок дня для сияющей кожи: заботьтесь о себе по биоритмам
В Дубае появится уникальный плавучий сад с бассейнами
Учёные из Италии открыли новый способ варки яиц
Сергей Соседов высказался о продолжающейся шумихе вокруг голой вечеринки

Как быстро собрать облепиху без единой царапины: гениальный метод

3:03
Садоводство

Облепиха — настоящее золото осени. Ее яркие ягоды богаты витаминами, но сбор превращается в настоящее испытание из-за плотных гроздьев и колючих веток. Как сделать этот процесс удобным и эффективным? Разберем лучшие способы.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

1. Ручной сбор: просто и надежно

Самый классический вариант — руками. Наденьте перчатки, сложите ладони под ветку и аккуратно отделяйте ягоды большим и указательным пальцем. Ягоды падают в ладони, затем перекладываются в емкость. Метод требует терпения, но сохраняет плоды целыми.

2. Заморозка и встряхивание

Отличный способ для сбора без потерь — дождаться заморозков. Ягоды затвердевают и легко осыпаются с веток. Расстелите под кустом ткань или брезент, потрясите ветки или постучите по ним палкой. Этот метод активно применяется в промышленных масштабах.

3. Отжим сока прямо с веток

Если ягоды нужны для сока, не обязательно их срывать. Наденьте плотные перчатки, сожмите гроздь и проведите рукой вниз. Сок сразу стечет в подставленное ведро. Этот метод удобен, если облепиха используется в переработке.

4. Обрезка веток

Экономит время: просто срежьте кончики веток с ягодами, положите их в мешок и отправьте в морозильную камеру. Через пару дней достаньте, обстучите палкой — ягоды легко осыплются, сохранив целостность. Используйте метод не чаще, чем раз в два года, чтобы кустарник успевал восстанавливаться.

5. Самодельные инструменты для сбора

Если ручной сбор кажется слишком долгим, попробуйте специальные приспособления:

  • Пружина из проволоки — сделайте петлю из толстой проволоки и зацепляйте ягоды, стряхивая их в емкость.
  • Щипцы и совки-ягодосборники — устройства, продающиеся в магазинах, помогают аккуратно отщипывать плоды.
  • Вилка — немного согните зубцы, подставьте емкость и проведите вилкой вдоль ветки. Удобно, но часть ягод может повреждаться.
  • "Кобра" из проволоки — тонкая петля, зафиксированная на деревянной ручке, снимает ягоды без лишних усилий.
  • Сборщик из пластиковой бутылки — отрежьте дно бутылки, прикрепите проволочную "рогатку", проведите вдоль ветки — ягоды сами падают внутрь.
  • Приспособление в виде кондитерского мешка — смастерите его из плотного пакета и жестяной трубки, ягоды легко скатываются внутрь.

Когда собирать облепиху

Время сбора зависит от цели:

  • В свежем виде, для варенья — в начале созревания.
  • Для сока, масла, мармелада — ближе к концу сезона, когда ягоды становятся мягче и сочнее.

Выберите удобный способ и забудьте о долгом и трудоемком сборе. Облепиха порадует витаминами всю зиму!

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Как быстро собрать облепиху без единой царапины: гениальный метод
Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут
Кулинарный трюк, который спасёт ваши котлеты — больше никаких развалившихся комков
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Идеальный распорядок дня для сияющей кожи: заботьтесь о себе по биоритмам
В Дубае появится уникальный плавучий сад с бассейнами
Учёные из Италии открыли новый способ варки яиц
Сергей Соседов высказался о продолжающейся шумихе вокруг голой вечеринки
В России достроили 53 долгостроя: ключи получили 10,7 тысячи дольщиков
Что мешает подросткам набрать мышечную массу? Главные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.