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Этот простой метод поможет сохранить семена томатов на 5 лет

3:15
Садоводство

Сохранить семена томатов для будущей рассады — задача несложная, но требует соблюдения ряда правил. Если всё сделать правильно, можно несколько лет использовать собственный посадочный материал.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Как выбрать томаты для семян

Чтобы получить качественные семена, важно правильно выбрать исходный материал. Учитывайте такие нюансы:

  • Используйте сорта, устойчивые к заболеваниям — это поможет избежать проблем с урожаем в будущем.
  • Выбирайте самые урожайные кусты — плоды от таких растений дадут наилучший результат.
  • Сортируйте детерминантные и индетерминантные сорта — это важно для грамотного планирования посадок.
  • Не используйте гибридные сорта — их семена могут дать растения с непредсказуемыми характеристиками.

Как собрать семена

Лучшее время для заготовки семян — с середины лета до начала осени. Выбирайте только полностью созревшие плоды:

  • Зрелые томаты на нижних ветках — они получают больше питательных веществ.
  • Ровные, плотные плоды с блестящей кожицей без пятен и повреждений.
  • Не допускайте загнивания плодов — семена из испорченных томатов могут не прорасти.

Как отделить семена от мякоти

Семена томатов находятся в желеобразном мешке, который содержит ингибиторы роста. Чтобы их удалить, можно использовать метод ферментации:

  1. Разрежьте томат вертикально.
  2. Ложкой достаньте мякоть с семенами.
  3. Переложите смесь в стеклянную банку и добавьте немного воды.
  4. Закройте банку марлей и оставьте в тёплом месте на 2-4 дня.
  5. Когда на поверхности появится плесень, добавьте воду, перемешайте и процедите.
  6. Промойте семена под проточной водой, удаляя остатки мякоти.

Альтернативный метод — просто выдавить мякоть на тарелку, дать ей высохнуть, а затем отделить семена.

Как правильно сушить семена

Чтобы семена не заплесневели, их нужно тщательно высушить. Делайте это следующим образом:

  1. Разложите семена тонким слоем на керамической или бумажной тарелке.
  2. Избегайте бумажных полотенец — семена к ним прилипают.
  3. Перемешивайте их ежедневно, чтобы избежать слипания.
  4. Не ускоряйте процесс сушки с помощью духовки или микроволновки — это погубит зародыши.
  5. Температура в помещении должна быть 18-20 °С.

Семена полностью высыхают за 3 дня. Если этот процесс затянется, они могут начать прорастать.

Как хранить семена томатов

После высушивания семена готовы к хранению. Соблюдайте такие правила:

  • Используйте стеклянные банки, бумажные конверты или тканевые мешочки.
  • Подписывайте каждый сорт и указывайте дату сбора.
  • Храните в тёмном, прохладном месте при температуре до 12 °С.
  • Избегайте влаги и света, чтобы семена не начали прорастать.

При соблюдении всех условий семена сохраняют всхожесть до 4-5 лет. Это простой и надёжный способ ежегодно получать здоровую рассаду и богатый урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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