Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот простой метод поможет сохранить семена томатов на 5 лет
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Авто намекает на проблему: если фары запотели, пора обратить внимание на этот важный момент
Эта трава гарантированно сработает как натуральное средство против мышей
Юрий Лоза почтил память музыканта Боба Марли
От самолётов до прогнозов погоды: квантовые технологии будут использовать для моделирования турбулентности
Куриные рулетики с грибами и чесноком — шикарная идея для семейного или праздничного ужина
Туристка из Великобритании покоряет пустыни Саудовской Аравии
Косметика, которая портит кожу: избавьтесь от этих средств прямо сейчас

Лаванда на подоконнике: как вырастить ароматный кустик дома

3:08
Садоводство

Лаванда — это не просто красивый цветок, но и полезное растение с приятным ароматом. Однако вырастить её из семян не так просто. Садоводы часто сталкиваются с трудностями при посеве и уходе за рассадой. Расскажем, как избежать ошибок и получить крепкие саженцы лаванды.

Лаванда
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Какой сорт выбрать

Не всякая лаванда подходит для семенного размножения. Эксперты рекомендуют выбирать сорта английской лаванды (Lavender angustifolia), такие как "Hidcote", "Munstead", "Lady", "Толстяк" и "Elegance". Эти разновидности хорошо всходят и устойчивы к переменам погоды.

Когда сеять семена лаванды

Сроки посадки зависят от метода выращивания:

  • На рассаду в помещении — с 15 февраля по 15 марта, за 10-12 недель до последнего заморозка.
  • В открытом грунте — весной, как только можно обработать землю.
  • Осенью — в регионах с мягким климатом можно посеять лаванду под зиму.

Обязательная стратификация

Чтобы повысить всхожесть семян, их нужно подвергнуть холодной обработке. Для этого:

  • Семена перемешайте с влажным торфяным мхом или грунтом.
  • Упакуйте смесь в пластиковый пакет.
  • Храните на нижней полке холодильника 3-6 недель.
  • После этого можно приступать к посеву.

Как правильно посеять семена

  1. Подготовьте контейнеры глубиной до 7 см и наполните их рыхлой почвой.
  2. Увлажните грунт распылителем.
  3. Разложите семена на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
  4. Присыпьте тонким слоем песка или вермикулита (не более 3 мм).
  5. Накройте ёмкость плёнкой или стеклом для создания парникового эффекта.
  6. Держите контейнер при температуре 15-21 °С на светлом месте.

Уход за рассадой

  • Полив: ежедневно опрыскивайте почву, избегая её пересыхания.
  • Освещение: лаванду нужно держать на солнечном окне или досвечивать фитолампами (8-10 часов в день).
  • Проветривание: снимайте укрытие на некоторое время каждый день.
  • Температура: не ниже 15 °С. В случае похолодания используйте подогрев.

Пересадка в отдельные горшки

Когда у саженцев появится несколько листочков, их пересаживают в небольшие горшки с песчано-торфяной смесью. Спустя 2-3 недели можно добавить комплексные удобрения.

Как ухаживать за взрослым растением

  • Весной и летом подкармливайте удобрениями каждые 2-3 недели.
  • Разместите горшки с лавандой на балконе, в саду или возле окна.
  • Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
  • На зиму занесите растение в помещение или укройте в саду.

Вырастить лаванду из семян нелегко, но с правильным подходом вас ждёт награда — пышные кустики с ароматными цветами, которые украсят ваш дом и сад.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Последние материалы
Вред и польза: как правильно ухаживать за полостью рта
Уход за землёй: что делать после сбора картофеля?
5 решений для кухни, которые больше не в тренде
Удивительный метод, который поможет вам подтягиваться больше без лишних усилий
Сон с кошкой – уют или угроза? Разбираем все плюсы и минусы
Лаванда на подоконнике: как вырастить ароматный кустик дома
Маску подрезали крылышки: конфликт интересов не даст ему править в небе США
Фрукты, которые нельзя есть с лекарствами от холестерина: ошибка с опасными последствиями
Почему мы пересели на электромобили, а не на биотопливо? Разгадка кроется не в экологии
Прыгающий зонд на Луне: как китайский Чанъэ-7 поможет раскрыть тайны спутника Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.