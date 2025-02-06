Лаванда на подоконнике: как вырастить ароматный кустик дома

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лаванда — это не просто красивый цветок, но и полезное растение с приятным ароматом. Однако вырастить её из семян не так просто. Садоводы часто сталкиваются с трудностями при посеве и уходе за рассадой. Расскажем, как избежать ошибок и получить крепкие саженцы лаванды.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаванда

Какой сорт выбрать

Не всякая лаванда подходит для семенного размножения. Эксперты рекомендуют выбирать сорта английской лаванды (Lavender angustifolia), такие как "Hidcote", "Munstead", "Lady", "Толстяк" и "Elegance". Эти разновидности хорошо всходят и устойчивы к переменам погоды.

Когда сеять семена лаванды

Сроки посадки зависят от метода выращивания:

На рассаду в помещении — с 15 февраля по 15 марта, за 10-12 недель до последнего заморозка.

— с 15 февраля по 15 марта, за 10-12 недель до последнего заморозка. В открытом грунте — весной, как только можно обработать землю.

— весной, как только можно обработать землю. Осенью — в регионах с мягким климатом можно посеять лаванду под зиму.

Обязательная стратификация

Чтобы повысить всхожесть семян, их нужно подвергнуть холодной обработке. Для этого:

Семена перемешайте с влажным торфяным мхом или грунтом.

Упакуйте смесь в пластиковый пакет.

Храните на нижней полке холодильника 3-6 недель.

После этого можно приступать к посеву.

Как правильно посеять семена

Подготовьте контейнеры глубиной до 7 см и наполните их рыхлой почвой. Увлажните грунт распылителем. Разложите семена на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Присыпьте тонким слоем песка или вермикулита (не более 3 мм). Накройте ёмкость плёнкой или стеклом для создания парникового эффекта. Держите контейнер при температуре 15-21 °С на светлом месте.

Уход за рассадой

Полив: ежедневно опрыскивайте почву, избегая её пересыхания.

ежедневно опрыскивайте почву, избегая её пересыхания. Освещение: лаванду нужно держать на солнечном окне или досвечивать фитолампами (8-10 часов в день).

лаванду нужно держать на солнечном окне или досвечивать фитолампами (8-10 часов в день). Проветривание: снимайте укрытие на некоторое время каждый день.

снимайте укрытие на некоторое время каждый день. Температура: не ниже 15 °С. В случае похолодания используйте подогрев.

Пересадка в отдельные горшки

Когда у саженцев появится несколько листочков, их пересаживают в небольшие горшки с песчано-торфяной смесью. Спустя 2-3 недели можно добавить комплексные удобрения.

Как ухаживать за взрослым растением

Весной и летом подкармливайте удобрениями каждые 2-3 недели.

Разместите горшки с лавандой на балконе, в саду или возле окна.

Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.

На зиму занесите растение в помещение или укройте в саду.

Вырастить лаванду из семян нелегко, но с правильным подходом вас ждёт награда — пышные кустики с ароматными цветами, которые украсят ваш дом и сад.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

