В чём секрет этого растения от которого кошки без ума

Кошки обожают кошачью мяту! Это растение не просто привлекает усатых любимцев своим ярким ароматом, но и оказывает на них удивительное воздействие. Почему коты так реагируют на мяту, как она влияет на их поведение и здоровье? Разбираемся в деталях.
Кошачья мята, известная также как котовник или лимонная мята, принадлежит к семейству яснотковых и содержит вещество непеталактон. Именно оно действует на котов, вызывая у них состояние эйфории. При вдыхании этого аромата кошки испытывают прилив радости, а иногда ведут себя даже забавно: начинают кататься по полу, тереться о листья или возбуждённо играть.
Как это работает? Когда питомец чувствует запах мяты, непеталактон взаимодействует с его рецепторами, отправляя сигналы в мозг. В ответ вырабатываются эндорфины, похожие на те, что вызывают удовольствие. По сути, кошка испытывает настоящее удовольствие, но без побочных эффектов.
Воздействие кошачьей мяты может быть разным:
Интересно, что на всех кошек мята действует по-разному. Примерно 40% питомцев остаются к ней равнодушными — это связано с генетической предрасположенностью.
Котовник можно использовать в нескольких вариантах:
Стоит помнить: мяту нужно давать дозированно! Чрезмерное увлечение может привести к расстройству желудка, рвоте или головокружению.
Кому можно, а кому нельзя
Кошачья мята — это не просто ароматное растение, а полезный инструмент для улучшения жизни питомца. Она помогает снять стресс, стимулирует физическую активность и делает игры ещё увлекательнее. Главное — правильно дозировать её использование и наблюдать за реакцией питомца.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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