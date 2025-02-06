В чём секрет этого растения от которого кошки без ума

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кошки обожают кошачью мяту! Это растение не просто привлекает усатых любимцев своим ярким ароматом, но и оказывает на них удивительное воздействие. Почему коты так реагируют на мяту, как она влияет на их поведение и здоровье? Разбираемся в деталях.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

В чём секрет кошачьей мяты

Кошачья мята, известная также как котовник или лимонная мята, принадлежит к семейству яснотковых и содержит вещество непеталактон. Именно оно действует на котов, вызывая у них состояние эйфории. При вдыхании этого аромата кошки испытывают прилив радости, а иногда ведут себя даже забавно: начинают кататься по полу, тереться о листья или возбуждённо играть.

Как это работает? Когда питомец чувствует запах мяты, непеталактон взаимодействует с его рецепторами, отправляя сигналы в мозг. В ответ вырабатываются эндорфины, похожие на те, что вызывают удовольствие. По сути, кошка испытывает настоящее удовольствие, но без побочных эффектов.

Как влияет мята на кошек

Воздействие кошачьей мяты может быть разным:

Эйфория — кот может начать прыгать, бегать, кататься по полу и проявлять активность.

— кот может начать прыгать, бегать, кататься по полу и проявлять активность. Расслабление — некоторые питомцы, напротив, становятся спокойными, мурлычут и ведут себя умиротворённо.

— некоторые питомцы, напротив, становятся спокойными, мурлычут и ведут себя умиротворённо. Снижение стресса — растение помогает животным адаптироваться в новой обстановке, справляться с тревогой и страхами.

— растение помогает животным адаптироваться в новой обстановке, справляться с тревогой и страхами. Игровая стимуляция — игрушки с кошачьей мятой пробуждают интерес даже у самых ленивых питомцев.

Интересно, что на всех кошек мята действует по-разному. Примерно 40% питомцев остаются к ней равнодушными — это связано с генетической предрасположенностью.

Разные формы кошачьей мяты

Котовник можно использовать в нескольких вариантах:

Свежие листья — подходят для выращивания в домашних условиях.

— подходят для выращивания в домашних условиях. Сушёная трава — добавляется в игрушки, лежанки или когтеточки.

— добавляется в игрушки, лежанки или когтеточки. Спреи и экстракты — удобно наносить на предметы, чтобы привлечь внимание кошки.

Стоит помнить: мяту нужно давать дозированно! Чрезмерное увлечение может привести к расстройству желудка, рвоте или головокружению.

Кому можно, а кому нельзя

Хотя кошачья мята безопасна, есть нюансы:

Котятам до 6 месяцев — малыши, как правило, не реагируют на её запах.

— малыши, как правило, не реагируют на её запах. Кошкам с агрессивным поведением — у некоторых питомцев мята вызывает чрезмерное возбуждение и агрессию.

— у некоторых питомцев мята вызывает чрезмерное возбуждение и агрессию. Чувствительным животным — если после контакта с растением у кошки появляются признаки дискомфорта, лучше исключить его из рациона.

Кошачья мята — это не просто ароматное растение, а полезный инструмент для улучшения жизни питомца. Она помогает снять стресс, стимулирует физическую активность и делает игры ещё увлекательнее. Главное — правильно дозировать её использование и наблюдать за реакцией питомца.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

