После огурцов — что сажать? Бобовые, капуста и корнеплоды

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — это популярная культура, которая радует нас свежими и хрустящими овощами в летний сезон. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно помнить о принципах севооборота. Севооборот — это чередование различных культур на одном и том же участке с целью предотвращения истощения почвы и сокращения риска заболеваний.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

Почему важен севооборот?

Севооборот очень важен для здоровья почвы. Огурцы, как и другие растения, истощают определённые питательные вещества и могут способствовать накоплению вредителей и заболеваний в почве. Чтобы избежать этих проблем, после огурцов лучше сажать культуры, которые требуют других питательных веществ, либо те, которые могут улучшить качество почвы.

Чем можно заменить огурцы?

Бобовые

Бобовые культуры, такие как горох, фасоль, чечевица и соя, являются отличным вариантом для посадки после огурцов. Они обогащают почву азотом, что особенно полезно для последующих растений. Также они не испытывают тех же болезней, что и огурцы, что позволяет снизить риск инфекций.

Крупяные культуры

После огурцов можно сажать крупяные культуры, такие как овес, ячмень и пшеницу. Эти растения не только помогают улучшить структуру почвы, но и способствуют её восстановлению. Кроме того, они могут быть использованы для мульчирования или внесения в почву в виде зеленого удобрения.

Капустные культуры

Капустные растения, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кольраби, также могут быть хорошими соседями для огурцов. Они требуют других питательных веществ и могут убирать часть болезней, которые могли обосноваться на огурцах.

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как морковь, свекла, редька и репа, идеально подходят для севооборота с огурцами. Эти культуры используют различные слои почвы и требуют других минералов, что способствует восстановлению и улучшению почвы. Кроме того, их легко выращивать на участке после огурцов.

Листовые овощи

Листовые овощи, такие как шпинат, салат, рукола и петрушка, могут быть посажены на месте, где росли огурцы. Эти культуры часто имеют короткий вегетационный период и могут быть посеяны как весной, так и осенью, позволяя максимально использовать землю.

Рекомендации по уходу за почвой

При смене культур важно следить за состоянием почвы. Можно добавить компост или перегной перед посадкой, чтобы улучшить структуру и питательность почвы. Также не забудьте проводить регулярные анализы почвы, чтобы выяснить, какие питательные вещества могут быть несоответствующими, и вносить необходимые удобрения.

Севооборот — важный аспект успешного садоводства, особенно при выращивании огурцов. Выбирая правильные культуры для посадки после огурцов, вы можете улучшить здоровье почвы, снизить риск заболеваний и получить хороший урожай. Бобовые, капустные культуры, крупяные и корнеплоды — отличные варианты для следующего сезона, которые порадуют вас как разнообразием на вашем столе, так и высокими урожаями. Не забывайте о правильном уходе за почвой и экспериментируйте с различными культурами для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

